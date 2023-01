Kerttu Niskanen ei hiihdä SM-kisoissa, vaikka sopimus niin velvoittaisi – näin lajipomo kommentoi

Kerttu Niskanen ei osallistu SM-hiihtoihin Tampereella.

Maastohiihdon kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Kerttu Niskanen jää pois Tampereella viikonloppuna järjestettävistä SM-hiihdoista, vaikka hiihtäjien urheilijasopimus velvoittaisi osallistumaan SM-kisaviikonloppuna vähintään yhteen kilpailuun.

Niskanen kertoi aiemmin, että aikoo keskittyä harjoitteluun SM-kisojen asemesta.

Poissaolo on mahdollinen sopimuksessa olevan lisäehdon myötä. Osallistumisvelvoite on voimassa, ellei erikseen Hiihtoliiton kanssa muuta sovita.

"Valmennus katsoo aina, mikä (urheilijan) tilanne on. Täytyy ymmärtää, että urheilija taiteilee terveydentilansa ja kokonaiskuormituksen kanssa koko ajan. Tässä tapauksessa kyse ei ole terveydentilasta, mutta asia (poissaolo) on sovittu Kertun kanssa”, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen sanoi.

Hämäläinen sanoi, että eteen tulevat asiat ovat aina yksittäistapauksia. Etenkin arvokisatalvina urheilijoiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla.

Poisjääntiprosessi SM-kisoista etenee niin, että maajoukkuevalmennus ja urheilija keskustelevat urheilijan tilanteesta ja tekevät poissaolosta esityksen, jonka Hiihtoliitto hyväksyy tai ei hyväksy. Hämäläisen mukaan Niskasen syyt olivat perustellut.

Niskanen olisi osallistuessaan ollut yksi SM-hiihtojen valovoimaisimmista tähdistä. Hämäläinen ymmärtää järjestäjien ja hiihtoyleisön mahdollisen pettymyksen.

"Kisajärjestäjien kannalta tämä on hankalaa. Tällaiset asiat eivät koskaan ole kokonaisuudessaan helppoja, mutta täytyy katsoa, että minkä tasoinen urheilija on kyseessä ja mikä on kauden päätavoite”, hän sanoi.

Niskanen, 34, urakoi vuodenvaihteessa raskaan Tour de Skin, jonka kokonaiskisassa sijoittui toiseksi.

Hiihdon MM-kisat kilpaillaan Planicassa helmi-maaliskuussa.