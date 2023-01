SM-hiihdot eivät ole vaarassa plussakeleistä huolimatta – Kisojen vuoksi Kaupin latuja suljetaan

Osa Kaupin urheilupuiston laduista ei ole käytössä tiistaista sunnuntaihin 17.–22. tammikuuta.

Aamulehti

Pakkaset väistyivät loppiaisen jälkeen. Vaikka luvassa on pitkä plussajakso ja vain pikkupakkasia, vakuuttaa Tampereen kaupungin ulkoliikuntapalvelujen liikuntapäällikkö Mikko Heinonen, etteivät Kaupissa järjestettävät hiihdon SM-kisat ole vaarassa. “SM-hiihtojen takia ei tarvitse enää mitään tehdä, siihen meillä on tykkilumiladut kunnossa. Se on kaikilta osin kunnossa, eikä siinä ole mitään ongelmaa.”

Hiihtomitaleista mitellään 20.–22. tammikuuta vapaan parisprinteissä, perinteisen sprinteissä sekä miesten 15 kilometrin ja naisten 10 kilometrin vapaan kisoissa. Paikalle on tulossa kotimaan hiihdon kerma.

Normaalimatkat on tarkoitus hiihtää Kaupin kilpavitosella. Jos olosuhteet eivät sitä salli, lenkki typistyy 2,5 kilometriin, jolloin latuprofiili muuttuu myös helpommaksi.

Heinonen on harmissaan siitä, että lämmin sää sulattaa koko kaupungin latuverkostoa. Monessa paikassa alkaa hänen mukaansa paistamaan jo maa. Tämän vuoksi latuja ei myöskään päästä kunnostamaan. Työntekijät ovat seuranneet ennusteita huolestuneina. Pakkasjaksoa ja lisää lunta toivottaisiin. ”Kaikki ladut päästiin jo tekemään isolla koneella, mutta nyt se taas ottaa vähän takapakkia. Aika näyttää, mihin se tästä menee.”

SM-hiihtojen vuoksi Kaupin urheilupuiston latuja suljetaan yleisestä käytöstä tiistaista sunnuntaihin 17.–22. tammikuuta, jotta valmistelut saadaan tehtyä ja kisat pidettyä. Sulkuja tulee kilpailualueelle Kaupin stadion - UKK-instituutti – Pirunvuori – Tuomikallio. Kuntoilijoiden käyttöön jäävät Niihaman latureitit ja Vesitornin lenkki.