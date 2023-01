Pyrintö teki ällistyttävän suunnanmuutoksen – Ella Salminen palasi Tampereelle kolmesta syystä

Pyrintö on tehnyt hienon suunnanmuutoksen aiempien kausien tarpomisen jälkeen. Tamperelaiset etenivät ylempään jatkosarjaan neljäntenä.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön riemastuttava kausi naisten Korisliigassa tuli merkittävään välietappiinsa lauantaina Pyynikillä. Pyrintö hävisi kahdella edelliskaudella 53 liigaottelustaan 51, mutta se onnistui pitämään liigapaikkansa koronapandemian ja ykkösdivisioonajoukkueiden avustuksella.

Pyrinnön suunnanmuutos täksi kaudeksi on ollut totaalinen ja ryhdikäs. Vaikka punavalkoiset hävisivätkin lauantaina runkosarjan päätöskierroksella ToPolle 64–83 (26–37), Pyrintö pinkoi ylempään jatkosarjaan huimasti neljänneltä tilalta.

Samalla varmistui tamperelaisten pudotuspelipaikka, eikä ennen lauantaita neljä ottelua putkeen voittanut Pyrintö tyydy tähän. Puolivälierien kotietu on täysin otettavissa.

”Joukkue on todella yhtenäinen, työteliäs ja aktiivinen. Tapa, jolla teemme päivittäin töitä, on Pyrinnön salaisuus. Sen avulla olemme yllättäneet kaikki”, neljännen ottelunsa Pyrinnössä pelannut Ella Salminen taustoitti.

”Tosi hienoa, että saavutimme ylemmän jatkosarjan paikan, mutta me haluamme mitalipeleihin. Meillä on mahdollisuus ketä vastaan tahansa.”

Takapelaaja Reili Richardson (vas.) on ollut Pyrinnön pelaamisen sielu.

Petteri Molenius on luotsannut Pyrinnön hyvään vireeseen.

Salminen, 24, palasi vuoden alussa kasvattajaseuraansa. 185-senttinen sentteri siirtyi Pyrinnön divarijoukkueesta liigakentille kaudeksi 2018–19. Joukkueena oli tuolloin Forssan Alku. Viime kaudella hän edusti Kotkan Peli-Karhuja.

Läheiset, työ ja opinnot toivat Salmisen takaisin Tampereelle. Salminen opiskelee muotoilua ja visuaalista viestintää.

”Kävin Pyynikillä puntilla ja katselin sivusilmällä, mitä joukkue on tehnyt. Olin muutamana päivänä itsekseni heittelemässä ja juttelimme ’Petskun’ (päävalmentaja Petteri Molenius) kanssa, että voisin tulla kokeilemaan joukkueen kanssa. On ollut ihan älyttömän kivaa. Minut on otettu niin hyvin vastaan. Kipinä on syttynyt taas isosti”, Salminen lausui.

Salminen pääsi PeKassa pelaamaan Suomen viime vuosien dynastiassa. Vuosi huipentui Suomen cupin voiton jälkeen vielä Suomen mestaruuteen.

”Kausi oli todella opettavainen. Opin, miten laadukasta jokapäiväisen arjen on oltava. Kotkassa on hyviä pelaajia, joita vastaan ja kanssa pelaa joka päivä. Toivottavasti voin tuoda jotain siitä tänne”, Salminen mietti.

FoA:ssa ja PeKassa Salminen näki Pyrinnön taapertavaa pelaamista vastustajan näkökulmasta. Hän osaa siis arvioida, mistä Moleniuksen valmentaman ryhmän nousu on johtunut.

”Työnteko on ammattimaisempaa ja joukkue on kasattu hyvin. Joukkueen dynamiikka ja yhteispeli on toisella tasolla kuin aiempina kausina. Se on hienoa nähdä seuran kasvattina”, Salminen iloitsi.

Pyrinnön tähtipelaaja Reili Richardson keräsi lauantaina 16 pistettä ja 8 levypalloa. Korisliigan pistekolmonen Ilmar’l Thomas kikkaili Pyrinnön pussukkaan muikeat 39 pistettä. Tästä huolimatta viime viikonloppuna Suomen cupin voittoa juhlinut ToPo jäi alempaan jatkosarjaan kuudennelta tilalta.

”Sarjassa on mielenkiintoiset asetelmat. Uskon, että se tekee sarjalle hyvää. Onnittelut ToPolle cupin voitosta. Jonkun muun oli vuoro dominoida PeKan sijaan.”

Niina Sedano on Pyrinnön puolustuspään avainpelaajia.