BC Nokian päävalmentajalle soitetaan Euroopan eri maista – aiheena Koripalloliiton päätökset: ”Siellä nauretaan meille”

Miesten Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa ei nähdä pirkanmaalaisjoukkueita.

Aamulehti

Miesten Korisliigan runkosarja päättyi pirkanmaalaisittain isoon pettymykseen. Tampereen Pyrinnön haaveet ylempään jatkosarjaan selviytymisestä kariutuivat perjantaina Kotkan KTP-Basketin voitettua viimeisessä runkosarjaottelussaan Tapiolan Hongan. BC Nokia putosi puolestaan alempaan jatkosarjaan paikalliskilpailijansa seuraksi lauantaina, mikä tiesi kovaa kolausta Nokian mitalihaaveille.

Lapuan Kobrat oli keltamustan joukkueen ja Pohjanmaalle matkanneiden äänekkäiden nokialaiskannattajien harmiksi vahvempi 72–62 (34–39). Voitto olisi vienyt BC Nokian kuuden parhaan joukkoon.

BC Nokian runkosarjan päätös kuvasti sen koko alkukautta. Joukkue puolusti ja uurasti tarmokkaasti, mutta hyökkäyspään harmonian ja kaukoheittovoiman täydellinen puuttuminen teki vuodatetuista hikipisaroista turhia. Nokialla oli kolmannella neljänneksellä kahdeksan pisteen johto sekä täysin vapaita kolmen pisteen heittopaikkoja, mutta jokainen niistä kolisi rautoihin.

BC Nokia heitti kaaren takaa ottelussa vain 22-prosenttisesti (7/31).

”Olemme surkeita hyökkäyspäässä. Vastustajat sumputtavat, koska emme osaa heittää. Ennen kuin alamme osua tilanne ei muutu. Ellet tee koreja ja toteuta pelisysteemiä, et ansaitse voittaa”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson tiivisti.

”On harmi, ettemme päässeet kuuden parhaan joukkoon, mutta ansaitsemme sen.”

Kobrien joukkuepeli ei ollut yhtä tiivistä kuin vieraiden, mutta korintekotaitoa sillä oli rutkasti enemmän. Kaelin Jackson (22 pistettä/4 levypalloa/6 korisyöttöä) ja Danny Pippen II (20/9/3) kuuluvat Korisliigan taitavimpiin pelaajiin, eivätkä he jättäneet tilaisuuksiaan käyttämättä viimeisen vartin aikana.

Sentteri Alan Herndon (16/8) oli BC Nokian ainoita tarkkakätisiä heitettyään kolme kolmosta sisään. Ennen lauantaita Herndon oli upottanut vain yhdeksän kolmosta koko kauden aikana.

”Alan on aina osannut heittää, mutta olen halunnut pelata hänelle palloa korin alle. Se on ongelmallista, jos luotettavin heittäjäsi on iso pelaaja. Tarvitsemme Alanilta myös koreja sisältä.”

Tampereen Pyrintö oli yltää jymy-yllätykseen Kauhajoella. Hallitseva mestari Karhubasket vältti Jaye Crockettin viimeisen sekunnin korilla jatkoajan. Voiton lukemin 80–78 (36–42) ottanut sarjakärki ei vieläkään ole kärsinyt ensimmäistä kotitappiotaan.

Pyrintö pelasi neljällä yhdysvaltalaisella, kokeneella luottoratsullaan Panu Peltokankaalla (15/3) ja nuorilla pelureillaan. Muut olivat huilivuorossa. Ike Smith (22/11/4) heitti Pyrinnön 78–78-tilanteeseen, mikä ei aivan riittänyt sensaatiovoittoon.

Pyrintö uusii kuin uusiikin vääryydellä häviämänsä vierasottelun Uudenkaupungin Korihaita vastaan ensi tiistaina. Ottelu lasketaan mukaan runkosarjaan. Koripalloliiton liittohallitus teki toisella yrittämällä oikean ratkaisun. Tästä innostuneena Kouvolan Kouvot on kertonut vaativansa aiempaa BC Nokia -ottelua uusittavaksi. Kouvoille tuomittiin luovutustappio joulukuussa, koska sillä oli niin vähän pelaajia käytettävissään, eivätkä seurat löytäneet uutta pelipäivää.

”En osaa sanoa mitään Kouvot-uusinnasta, mutta sen osaan sanoa, että liiton johtajuus Korisliigan suhteen on alempana kuin koskaan. Tällaiset tilanteet ovat noloja ja naurettavia – ja johtuvat liigan johdosta. Minulle soitellaan Italiasta, Belgiasta ja muualta. Siellä nauretaan meille. Tämän sarjan upeat pelaajat ja tulevat pelaajat ansaitsevat parempaa”, Gibson ruoti.

”Jos jätät päätökset seuroille, silloin pitää kysyä, että kuka johtaa vankilaa? Vankila vai vangit?”