BC Nokia ei saanut Katajaa kuriin – Greg Gibsonin huoli levypalloista osoittautui karulla tavalla turhaksi

Kataja oli tiistaina kotikentällään selvästi parempi kuin BC Nokia, joka teki kauden raskaimman vierasreissun ilman ykköstähteään.

Aamulehti

Paremmasta ei jäänyt epäselvyyttä, kun BC Nokia vieraili Joensuussa Katajan vastustajan miesten Korisliigassa.

Liigakauden pisimmän bussimatkan takana odottanut Kataja johti ottelua lähes koko 40 peliminuutin ajan. Nokia sentään pakotti lopun orastavalla nousullaan kotijoukkuetta uudelleen ryhdistäytymään, mutta sen tappiolukemat olivat lopulta selvät: 81–95 (38–52).

”Iso pelkoni tänään oli Katajan hyökkäys­levypallot, mutta jos saamme pallon joka kerta verkon kautta, ei siitä tarvitse huolehtia”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson sutkautti Ruudun haastattelussa kritisoidessaan joukkueen puolustamista.

Nokian hyökkäyksen syömähammas Johnathan Stove kärsi ensimmäistä puoliskoa hänen kahden ottelun pelikiellostaan. Stoven paikan neljäntenä ulkomaalais­pelaajana otti 1B-divisioonassa Nokian akatemiajoukkueessa kovaa jälkeä tehnyt Ryan Batte.

Batten, 23, hyppäys kahta sarjatasoa ylemmäs ja suoraan avausviisikkoon oli raju. Juuri puolustuspäässä nopeampi tempo tuotti vaikeuksia, ja Katajan hyökkäys saikin nautiskella onnistumisista kovalla prosentilla.

Katajalta Rahlir Hollis-Jefferson teki lopulta 22 pistettä, Lamonte Turner vielä neljä enemmän. Nokialta Perrion Callandret (23) ja Alan Herndon (17) kykenivät hyviin pistesuorituksiin mainioin teholukemin, mutta taustatukea he saivat rajallisesti.

Polvivammastaan kuntoutunut Antti Ahonen, 21, pelasi kauden ensimmäisen liigaottelunsa. Toistaiseksi peliaika rajoittui pisteettömiin kuuteen ja puoleen minuuttiin.

Vielä on kaksi jäljellä

BC Nokialla on jäljellä runkosarjassa vielä kaksi ottelua. Ensi viikon keskiviikkona on sen vuoro isännöidä Pirkanmaan paikallispeliä Tampereen Pyrintöä vastaan. Tämän jälkeen edessä on lauantaina vielä reissu Lapualle Kobrien vieraaksi.

Sitä ennen Nokia taistelee kuitenkin Suomen cupin voitosta tänä viikonloppuna Helsingissä. Perjantai-illan jälkimmäisessä välierässä Nokia kohtaa juuri Katajan. Loppuottelu pelataan lauantaina kello 17 alkaen.

Parhaillaan Nokia on viidentenä. Kun Pyrintökin otti tiistaina dramaattisten vaiheiden jälkeen voiton KTP:stä, on taistelu keskikastissa hyvin tasaista. Todennäköistä on, että ylempään jatkosarjaan etenevä kuusikko varmistuu vasta runkosarjan päätöskierroksella.

”Meillä on edelleen mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan, mutta meidän on parannettava nopeasti”, Gibson totesi.

”Tarvitsemme tasaisuutta. Ylämäet ja alamäet, se on ollut koko kauden tarina monilla jätkistämme. Emme koskaan tiedä etukäteen, keneltä pelaajistamme saamme mitäkin sinä iltana.”