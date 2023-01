Enni Rukajärvi sai mieluisan kutsun vapaalaskukiertueelle: ”On tosi kova juttu”

Vapaalaskussa kilpaillaan syvässä lumessa huollettujen rinteiden ulkopuolella.

Lumilautailun maailmanmestari ja kaksinkertainen olympiamitalisti Enni Rukajärvi on saanut mieluisan kutsun vapaalaskun Natural Selection Tourin kolmannelle kaudelle. Freestyle-painotteiselle kiertueelle on kutsuttu 24 laskijaa, joista kahdeksan on naisia.

Kiertueelle osallistuu kisa- ja kuvauspuolen tähtiä kuten Mark McMorris, Zoi Sadowski Synnott ja Red Gerard.

Kyse on vapaalaskusta, jossa kilpaillaan syvässä lumessa huollettujen rinteiden ulkopuolella. NST-kiertueella yhdistellään temppuja hyppyjä painottaen ja maasto valitaan sen mukaisesti.

”Huippufiilis. Natural Selectionilla vaaditaan älytöntä laskutaitoa ja monipuolisuutta. Se on lumilautapiireissä todella seurattu juttu”, Rukajärvi iloitsi Lumilautaliiton tiedotteessa.

”On tosi kova juttu saada kutsu, kun mukana ei ole kuin kahdeksan naista.”

Jännittävä mahdollisuus

Kiertueella kilpaillaan pareittain pudotusjärjestelmällä, jossa voittaja pääsee aina seuraavalle kierrokselle. Kiertueen ensimmäinen vaihe kilpaillaan maailman eri osissa.

Rukajärven yhdysvaltalainen kilpailijapari Elena Hight on jo kilpaillut kiertueella ja saa päättää, missä he laskevat ensimmäisen kierroksen. Voittaja pääsee kiertueen seuraaville osuuksille Kanadaan ja Alaskaan.

Rukajärvi tunnustaa jännittävänsä hänelle uutta kilpailumuotoa.

”Olisin ehkä halunnut ensin harjoitella enemmän takamaastossa laskemista, mutten todellakaan kieltäydy, kun kutsu tuli”, Rukajärvi kertoi.

”Minulla on ollut haaveena päästä Alaskaan laskemaan, ja se on mahdollista, jos pääsen ensimmäisestä stopista jatkoon. Totta kai siitä lähdetään, että jatkoon yritetään.”