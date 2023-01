Valitsimme Pirkanmaan vuoden urheilijan 2022 – tiukan äänestyksen voittanut tähti harkitsi karkkilakkonsa lopettamista

Aamulehden urheilutoimitus äänesti Ikaalisten hiihtäjätähden Krista Pärmäkosken Pirkanmaan vuoden urheilijaksi 2022.

Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski on huipputikissä vuoden 2023 alettua. Ensin on tosin selätettävä ikävä vatsatauti.

Kuluvalla viikolla suomalainen urheilukansa pysähtyy odottamaan Vuoden urheilijan valintaa mallia 2022 – ja urheilutoimittajien tekemän valinnan kriittistä arviointia. Aamulehden urheilutoimitus havahtui torstaisen Suomen Urheilugaalan alla tosiasiaan, ettei yksikään taho tarkalleen ottaen palkitse Pirkanmaan vuoden urheilijaa.

Epäkohta piti korjata pikaisesti, joten äänestimme mielestämme parhaan pirkanmaalaisurheilijan vuosimallia 2022. Pirkanmaalaiseksi katsottiin urheilija, joka on lähtöisin Pirkanmaalta tai joka joko asuu tai urheilee tällä hetkellä Pirkanmaalla. Kukin toimittaja laittoi järjestykseen oman kärkiviisikkonsa. Ykköspaikasta sai viisi pistettä, kakkospaikasta neljä, ja niin edelleen.

Tiukan kilpailun vei lopulta nimiinsä...

1. Krista Pärmäkoski, hiihto, 28 pistettä / 2 ykkössijaa.

Harva suomalainen urheilufani unohtaa torstain 10. helmikuuta jännittäviä tapahtumia Pekingin talviolympialaisissa. Sinivalkoiset huippuhiihtäjät Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen kävivät omat sekuntitaistelunsa perinteisen hiihtotavan 10 kilometrin kilpailussa.

Niskanen taipui vaivaisella 0,4 sekunnilla Norjan supertähdelle Therese Johaugille, joka otti jälleen yhden lisäkullan jäähyväiskisoissaan olympiatasolla. Niskasen tultua maaliin hän ohitti maassa huohottaneen Pärmäkosken, joka oli romahtanut lumeen tärkeäksi osoittautuneen loppuvenytyksensä perään.

Venäjän olympiaurheilijoiden Natalia Neprjajeva kiri Pärmäkosken eroa pronssitaistelussa kiinni metri metriltä, mutta Ikaalisten tähden onneksi matka loppui kesken. Neprjajeva hävisi olympiapronssin Pärmäkoskelle vaivaisella 0,1 sekunnilla.

”Jos sata metriä olisi vielä hiihdetty, en tiedä, mikä olisi ollut lopputulos. Kaikkeni annoin ladulle", Pärmäkoski myönsi toimittajille kisan jälkeen.

Isä Ari Lähteenmäki kyynelehti seuratessaan kilpailua kotona Ikaalisissa. Krista Pärmäkoski kertoi, että mitali saattaa olla riittävä syy rikkoa kahden vuoden ikään ehtinyt karkkilakkokin.

Tulokset Pirkanmaan Vuoden urheilija 2022 1. Krista Pärmäkoski, hiihto, 28 pistettä / 2 ykkössijaa. Olympiapronssia perinteisen hiihtotavan 10 kilometrillä. Maailmancupin kokonaiskilpailussa neljäs, yhteensä kolme podiumpaikkaa. 2. Venla Harju, suunnistus, 27 / 2. Pitkän matkan EM-kulta ja keskimatkan EM-pronssi. Maailmancupissa kuudes, yksi osakilpailuvoitto. 3. Aleksander Barkov, jääkiekko, 20 / 2. Yksi maailman parhaista keskushyökkääjistä. Florida Panthersin supertähti ja kapteeni. Kalenterivuonna NHL:ssä 76 runkosarjaottelua pistein 37+58=95. 4. Siri Eskola, pesäpallo, 9 / 1. Rikkoi ensimmäisenä pelaajana naisten Superpesiksen runkosarjassa 100 lyödyn juoksun rajan. Vuoden pesäpalloilija. SM-hopeaa. 5. Roope Hintz, jääkiekko, 9. Dallas Starsin tähti ja ykkössentteri. Kalenterivuonna NHL:ssä 90 runkosarjaottelua pistein 44+48=92. Muut ääniä saaneet: Samuli Samuelsson, yleisurheilu, 6. Harri Säteri, jääkiekko, 5 / 1. Veera Kivirinta, uinti, 4. Peppi Konsteri, keilailu, 4. Saga Vanninen, yleisurheilu, 3. Roosa Laakkonen, lentopallo, 2. Sami Välimäki, golf, 1. Eveliina Salonen, frisbeegolf, 1. Oona Kauppi, salibandy, 1.

Venla Harju harkitsi uransa lopettamista syksyllä 2021, mutta päätti jatkaa. Tuloksena oli uran toistaiseksi hienoin saavutus – pitkän matkan EM-kulta.

Tappara-kasvatti Aleksander Barkov on parhaita suomalaisia jääkiekkoilijoita.

Pärmäkoski, 32, oli Pekingin olympialaisten ainoa yksilölajien pirkanmaalaismitalisti. Ikaalisten Urheilijoiden edustaja nousi samalla kolmantena pirkanmaalaisena (aiemmat Veikko Hakulinen ja Hilkka Riihivuori) ja 14:ntenä suomalaisena vähintään kolmien talviolympiakisojen mitalistiksi yksilölajeista. Kaikkiaan olympiamitali oli Pärmäkoskelle uran viides.

Vuosi 2022 oli Pärmäkoskelle muutenkin hieno. Kokenut, monipuolinen hiihtäjä oli Pekingissä pariviestissä ja viestissä neljäs. Olympialaiset päättyivät lapsuusajan unelman toteutumiseen, kun Pärmäkoski kantoi Suomen lippua päättäjäisissä. Kauden 2021–22 maailmancupin kokonaiskilpailussa hän sijoittui neljänneksi ja normaalimatkojen cupissa kolmanneksi. Parhaimmillaan Pärmäkoski sijoittui maailmancupissa toiseksi Holmenkollenilla. Maailmancupin podiumille Pärmäkoski kiipesi viime vuonna kolmesti.

Uusi kausi alkoi Pärmäkoskelta lupaavasti vuoden 2022 lopulla. Tour de Skillä ikävästi vatsataudin kouriin joutunut ikaalislainen on maailmancupissa tällä hetkellä yhdeksäntenä. Pärmäkoskella on mahdollisuus olla korkealla myös vuoden 2023 äänestyksissä, sillä helmikuussa odottavat Slovenian MM-kisat, joista Pärmäkoski on aiemmin urallaan voittanut seitsemän mitalia.

Tausta Näin äänestettiin Aamulehden urheilutoimitus äänesti Pirkanmaan vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja vuoden joukkueen 2022. Äänestäneitä toimittajia oli kahdeksan kappaletta. Pirkanmaan vuoden urheilija -äänestyksessä toimittajat listasivat kärkiviisikkonsa. Ykköspaikka kerrytti urheilijalle viisi pistettä, kakkospaikka neljä pistettä, ja niin edelleen. Pirkanmaalaiseksi katsottiin urheilija, joka on lähtöisin Pirkanmaalta tai joka joko asuu tai urheilee tällä hetkellä Pirkanmaalla. Pirkanmaan vuoden nuoren urheilijan ja vuoden joukkueen äänestyksissä toimittajat listasivat kärkikolmikkonsa. Ykköspaikka kerrytti urheilijalle / joukkueelle kolme pistettä, kakkospaikka kaksi pistettä, ja niin edelleen. Nuoreksi urheilijaksi laskettiin korkeintaan 20-vuotiaat urheilijat. Tasapisteissä ykköspaikkojen määrä ratkaisi paremmuuden.

Miesten jääkiekkoliigan kausi 2021–22 päättyi Tapparan juhliin.

Saga Vannisesta kuullaan palkintoäänestyksissä varmasti jatkossakin.

Tappara Vuoden joukkue, Saga Vanninen Vuoden nuori urheilija

Aamulehden urheilutoimitus äänesti Pirkanmaan vuoden joukkueeksi 2022 Tampereen Tapparan jääkiekkojoukkueen ja vuoden nuoreksi urheilijaksi yleisurheilija Saga Vannisen.

Tapparan valinta oli selkeä, kirvesrinnat keräsivät kahdeksan toimittajan äänestyksessä yhtä monta ykkössijaa. Tappara palasi SM-kultakantaan viime keväänä viiden vuoden tauon jälkeen. Sinioranssit jatkoivat samalla vuodesta 2013 jatkunutta mitalipeleihin selviytymisten sarjaansa. Tappara oli miesten jääkiekkoliigan ykkönen myös runkosarjan päätteeksi, eikä vuoden 2022 loppu, eli kauden 2022–23 runkosarjan alkupuolisko, ole alkanut juuri huonommin.

Tappara on tällä hetkellä sarjataulukossa toisena Rauman Lukon jälkeen.

Vanninen, 19, on suomalaisen yleisurheilun superlupaus. Pyrinnön urheilija voitti viime vuonna nuorten MM-kultaa seitsenottelussa ja osoitti kykynsä myös aikuisten tasolla ollen EM-kisoissa kymmenes.

Suomen Urheilugaala 2022 torstaina kello 18 alkaen Yle TV2:ssa ja Areenassa. Aamulehden urheilutoimituksen valinta Vuoden urheilijaksi julkistetaan ennen gaalaa.