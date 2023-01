Onko Suomen miesten hiihtojoukkue pulassa? Näin vastaa päävalmentaja

Teemu Pasanen avaa Suomen miesten hankalalta vaikuttavaa yhtälöä.

Ykköstykki Iivo Niskanen sairasti koronan ja jätti Tour de Skin kesken heti alkuunsa. Perttu Hyvärinen vakuuttaa, ettei hänestä tarvitse olla huolissaan, mutta hän vaeltelee keskikastissa ja on kadottanut täysin idean vapaalla hiihtotavalla.

Lauri Lepistö hiihti ”elämänsä huonointa perinteistä” ja keskeytti Val di Fiemmen sprintin jälkeen. Markus Vuorela sanoi olleensa ”perus ok”, mutta ei jättänyt muistijälkeä.

Vastikään säväytellyt Arsi Ruuskanen sairastui, Remi Lindholm ei halunnut Tourille vaan treenasi mieluummin kotona. Ristomatti Hakola pohti jo laittaako suksia enää ikinä jalkaan ja on sittemmin hiihdellyt somessa yhden miehen kisoja itsekseen. Joni Mäen kauden maailmancup-tulosten vaihteluväli on 5–55.

Hiihdon MM-kisat alkavat alle kahden kuukauden päästä ja Suomen miesten hiihtomaajoukkue näyttää olevan täysin sekaisin.

Vai mitä tästä pitäisi ajatella, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen?

”En näe sitä noin. Meillä on monta kovaa syömähammasta kotona harjoittelemassa. Tourissa oli Hyvärinen, joka voi olla kova tuloksen tekijä MM-kisoissa. Iivo on varmasti kunnossa. Hän kävi Tourissa kokeilemassa, pystyykö jo hiihtämään. Kalusto-ongelmien vuoksi tulosta ei tullut, joten hän jätti Tourin muutamaan starttiin. En ole Iivosta huolissani, vaan hän on hyvässä kunnossa.”

MM-kisoissa hiihdetään miesten viesti. Viestijoukkueen konsepti taitaa olla täysin levällään?

”On vielä monta kisaa katsoa, mitkä ovat lopulliset vireet. Lopullinen joukkue muodostuu vasta MM-kisoissa ensimmäisten matkojen jälkeen. Monelle miehelle, jotka ovat potentiaalisia viestijoukkueeseen”, ei ole tullut vielä montaa kisaa.

Tour de Skin aloitti Val Müstairissa viisi suomalaismiestä ja seitsemän -naista. Neljä heistä pääsi maaliin. Kolme keskeyttäjistä sairastui.

”Pidempään oli kaikilla ajatus hiihtää, mutta tuli erilaisia ongelmia. Se on tyypillistä ja on meillä ollut huonompiakin vuosia. Tour on raskas ja jos tulee vähänkin ongelmia, ei pääse pitkälle. Yleinen keskeytysprosentti on noin 50”, Pasanen selitti.