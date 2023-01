Kerttu Niskanen kommentoi rahallista jättipottiaan – yksi käyttökohde jo mielessä

Kerttu Niskanen sai ansaitsemansa palkinnon.

Alpe Cermis

Hiihtotähti Kerttu Niskanen oli ymmärrettävästi mielissään Tour de Skistä voittamastaan muhkeasta palkintopotista. Kokonaiskisan toiseksi sijoittunut suomalainen nappasi Keski-Euroopasta mukaansa vajaat 65 000 euroa.

”Se on minulle raha, varmasti ihan jokaiselle. Tour de Ski on henkisesti ja fyysisesti niin kova rypistys, että on kivaa, että saa hienon palkinnon tuon hienon kristallin lisäksi”, Niskanen sanoo.

Tourin palkintosummat kasvoivat täksi vuodeksi.

”Ei tässä rahan takia hiihdetä. Tunteet, joita onnistumisen jälkeen kokee, merkkaavat eniten.”

Niskasen päällimmäiset tunteet olivat onni ja helpottuminen siitä, että hän pääsi maaliin.

”Eilen illalla nukuin kädet ristissä, että aamulla olisin terve”, hän sanoi.

Suomen joukkuetta runtelivat Tourin aikana esimerkiksi korona ja vatsatauti. Jälkimmäinen kaatoi Krista Pärmäkosken viime metreillä.

Niskasella ja hänen valmentajamiehellään Juho Mikkosella on käynnissä kivitaloprojekti Vuokatissa rantatontilla. Talonrakentaja usein tietää, mihin rahat menevät.

”Kyllä talo varmaan osansa palkintopotista vie”, Niskanen sanoi nauraen.