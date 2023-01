Akaa-Volley nousi sukelluksen jälkeen tärkeään voittoon: ”Mielestäni se on ison ja vahvan joukkueen merkki”

Akaa-Volley voitti Karelian Hurmoksen 3–2 miesten lentopalloliigassa ja jatkaa sarjakakkosena.

Akaa-Volley ja Karelian Hurmos urakoivat jälleen täydet viisi erää miesten lentopalloliigassa lauantaina. Ottelu oli kolmas peräkkäinen kaksikon sarjakohtaaminen, joka venyi viiteen erään. Akaa on voittanut ne kaikki, nyt Akaa-areenassa lukemat olivat 3–2 (23–25, 25–20, 25–19, 16–25, 15–12).

Voitto oli sarjan kakkospaikan pitäneelle Akaalle todella tärkeä, sillä sarjanelonen joensuulainen Hurmos on nyt neljän pisteen päässä.

Akaa romahti neloserässä selvään tappioon ja peli venyi täyteen mittaansa. Viidennen erän nousu oli ennen kaikkea henkinen. Sen tunnisti myös Akaan yhdysvaltalainen yleispelaaja Greg Petty.

”Oli meille iso juttu, että pystyimme nostamaan itsemme takaisin ylös neloserän jälkeen. Mielestäni se on ison ja vahvan joukkueen merkki”, Petty analysoi Ruudun haastattelussa.

Viidennen erän erikoisuus olivat torjuntapisteet: lyhyeen erään joukkueet napsivat peräti kahdeksan torjuntapistettä. Ottelu päättyi Akaa-hakkuri Ali Fazlin komeaan torjuntaan.

”Torjuntapeli on ollut meille keskeistä ja olemme panostaneet siihen paljon. Se on ollut laadukasta viime peleissä”, Petty kertoi.

Petty oli Akaan voiton suurin tähti. Hän teki 23 pistettä ja Ali Fazli 20. Hurmokselta Mikko Räsänen ja Eetu Häyrinen kokosivat 22 pistettä. Akaan libero Konsta Karjalainen jakoi peliaikaa Elijah Risson kanssa ja sai Pettyltä isot kehut haastattelussa.

”Konsta on tehnyt harjoituksissa paljon töitä ja se näkyy kentällä. Meillä on kaksi hyvää liberoa, mikä on upea tilanne.”

Akaa-Volleyn kausi jatkuu 14. tammikuuta kotipelillä TuTo Volleyta vastaan.