Tappara hyökkää JYPin kimppuun ilman kovinta tykkiänsä, mutta ykkösnyrkissä on silti hurjasti tulivoimaa – Lehterä ruokkii nyt KHL:n maalikuningasta

Hippos on ollut Tapparalle suotuisa paikka viime vuosina. Tamperelaisvieras on hakenut sieltä kuusi peräkkäistä voittoa. Jatkuuko hieno putki tänään? Aamulehti seuraa.

Kaksi tykkiä. Maalia juhliva Niko Ojamäki on nostettu Veli-Matti Savinaisen tilalle ykkösnyrkkiin.

Kiekkoliigan kuumin joukkue Tappara matkustaa tänään Jyväskylään ilman ykköstykkiänsä Veli-Matti Savinaista.

Savinainen on paukuttanut jo 14 osumaa – ja niistä ison osan omalta tontiltansa maalin edestä.

Tapparan ykkösketju on erittäin tulivoimainen Savinaisen poissaolosta huolimatta, sillä Jori Lehterän rinnalle on nostettu KHL:n viime kauden maalikuningas Niko Ojamäki.

Ojamäen ruuti on ollut rutikuivaa marraskuun lopusta lähtien. Hän on iskenyt vain maalin vähemmän kuin Savinainen.

Jere Henriksson nousee Tapparan kokoonpanoon ”uutena” miehenä. Laituri nähtiin edellisen kerran vahvuudessa joulukuun lopun Sport-kamppailussa.

Muuten Lukkoa myllyttänyt miehistö on ennallaan.

JYPin mielenkiintoisin tuttavuus on kautensa vasta nyt avaava Patrik Siikanen. Laituri loukkaantui juuri ennen sarjan alkua. Siikanen on sijoitettu Braden Christofferin johtamaan kakkosketjuun. Toisena siipenä on jo 14 osumaa pyssyttänyt Reid Gardiner.

Tappara on kaatanut JYPin tällä kaudella jo kaksi kertaa, mutta jälkimmäinen kamppailu eteni pitkään jyväskyläläisten komennossa. Takaa noussut tamperelaisjoukkue iski ratkaisuosuman vasta reilut kaksi minuuttia ennen loppua. Viimeistelijänä oli Mikael Seppälä.

Tappara lähtee kaukaloon suosikkina paitsi sarjataulukon myös aiempien tulosten valossa. JYP on hävinnyt Tapparalle seitsemän kertaa peräkkäin. Tuorein kotivoitto on reilun kolmen vuoden takaa – marraskuulta 2019. Sen jälkeen Tappara on juhlinut Hippoksella kuusi kertaa putkeen.

Jyväskylän liigakamppailu alkaa klo 17.

Tapparan kokoonpano:

Kristian Tanus–Jori Lehterä–Niko Ojamäki

Petteri Puhakka–Marcus Davidsson–Jonathan Davidsson

Jere Henriksson–Geoff Platt–Philip Granath

Sami Moilanen–Patrik Virta–Kristian Kuusela

Veli-Matti Vittasmäki–Valtteri Kemiläinen

Mikael Seppälä– Casimir Jürgens

Joni Tuulola–Maksim Matushkin

Ben Thomas

Christian Heljanko (Vilho Heikkinen)