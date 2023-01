Manse PP:n Senni Sallinen halusi nauttia pesäpallouransa viimeisestä kaudesta, mutta rajut oireet veivät pitkälle sairauslomalle – Hän kertoo nyt, miltä tuntuu, kun kroppa ei tottele mieltä

Manse PP:n Senni Sallinen päätti menestyksekkään uransa syksyllä 2022 raskaiden vaiheiden jälkeen. Tässä jutussa Sallinen paljastaa, millaisen painajaisen keskellä hän kamppaili koko kesän.

Senni Sallinen toipuu yhä viime kesän haasteista. Hän on ottanut etäisyyttä pesäpalloon, levännyt ja prosessoinut asioita. ”Suorittajaluonne yrittää yhä puskea pintaan, joten armollisuutta on joutunut ja joutuu yhä opetella. Sitä, että minun ei tarvitse enää suorittaa arkeani.”

Aamulehti

On syyskuun 17. päivä vuonna 2022 ja Tampereen Kaupissa pelataan naisten Superpesiksen finaalisarjan kolmatta ottelua. Ottelusarjan värikkäiden alkuvaiheiden jälkeen Jyväskylän Kirittärillä on jo kaksi kiinnitystä mestaruuteen, ja SM-kulta on yhden voiton päässä.