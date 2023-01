Utah Jazzin pukukopissa vallitsee yksimielisyys siitä, että Lauri Markkanen on joukkueen kantava voima.

Suomen koripalloässä Lauri Markkanen laittoi viime yönä piste-ennätyksensä NBA:ssa kertaheitolla uusiksi. Aiemmin urallaan 38 pisteen saldoon ottelussa yltänyt Markkanen upotti Houston Rocketsia vastaan huimat 49 pistettä.

On jo sanomattakin selvää, että Markkanen on tällä hetkellä joukkueensa Utah Jazzin ykköstähti.

Pari viikkoa sitten sama asia todettiin kuitenkin koko joukkueelle ääneen rutiinin­omaisessa videopalaverissa, päävalmentaja Will Hardy kertoi alkuviikosta The Athleticille. Hardyn mukaan asiasta vallitsi pelaajien keskuudessa täysi yksimielisyys.

”Kaikki nyökkäsivät ja katsoivat häntä. Pelaajat tietävät nämä asiat”, Hardy aloitti.

”Meillä on paljon erittäin hyviä pelaajia. Lauri on myös onnistunut olemaan jatkuvasti osa joukkuetta kokonaisuutena. Hän on paras pelaajamme, mutta emme aio rakentaa kaikkea vain häntä varten. Kaikki ovat löytäneet tapoja toimia yhdessä, ja se on meidän joukkueessamme mahtavaa”, Jazz-päävalmentaja ylisti Markkasta ja muuta joukkuetta.

Lue lisää: Lauri Markkanen pelaa NBA:ssa uskomattomalla tasolla – suomalaisen historiallisten esitysten takana on kahden tahon saumaton yhteistyö

Luottoa ja vapautta

Jazzin kokenut takamies Mike Conley jakoi Hardyn näkemyksen. Hänen mukaansa he ovat joukkueena käsittäneet Markkasen olevan heidän pelillinen johtajansa.

”Tehtävämme on auttaa häntä ja saatella hänet tilanteisiin, joissa hän voi olla niin menestyksekäs kuin mahdollista. Häntä on upeaa katsella seitsemän jalan mittaisena pelaajana.

”Hän tekee samankaltaisia asioita kuin Kevin Durantin kaltaiset pelaajat. On uskomatonta, kuinka paljon paremmaksi ja paremmaksi hän on tullut kauden edetessä. Kun pelaamme hänen kauttaan, tunnemme aina saavamme vähintäänkin kohtuullisen heiton”, Conley arvioi 15:n kauden kokemuksella.

Markkanen on tällä kaudella saanut ensimmäistä kertaa samanlaista luottoa ja vapauksia kuin Suomen maajoukkueessa pelatessaan. Aiemmin Chicago Bullsissa ja Cleveland Cavaliersissa hänen roolinsa oli enemmän tai vähemmän rajallinen.

Utah Jazzin johtohahmoksi nouseminen on vaatinut Lauri Markkaselta totuttelua. Hänen itseluottamuksensa vaikuttaa kasvaneen kauden mittaan.

Ei ole ollut lastenleikkiä

Vielä pari viikkoa sitten Markkaselta kaivattiin lisää aggressiivisuutta ja röyhkeyttä, joita on viime otteluissa näkynyt sopivasti enemmän.

Markkanen on itse myöntänyt, ettei siirtymä roolipelaajasta NBA-joukkueen vastuunkantajaksi ole ollut aivan lastenleikkiä. Hardy sanoi The Athleticille samaa.

”Mielestäni hän on pystynyt mukautumaan hyvin”, Hardy kehui.

Lue lisää: Lauri Markkanen treenasi itsensä uuteen uskoon keskisuomalaisella yksityissalilla – tällainen oli rääkki, joka teki hänestä paremman

”Sarjan parhaille pelaajille maksetaan vierasotteluista ja neljänsistä neljänneksistä. Lauri oppii jatkuvasti enemmän noista hetkistä otteluiden lopuissa.”

Markkanen oli osoittaa johtajuuttaan näkyvimmällä mahdollisella tavalla Sacramento Kingsiä vastaan. Ottelua oli jäljellä vain sekunnin kymmenyksiä, kun pallo pelattiin koko kentän syötöllä Markkaselle. Tämä upotti vaikean kolmen pisteen heiton, joka nosti Jazzin kahden pisteen tappioasemasta voittoon.

Tai olisi nostanut, jos kori olisi hyväksytty. Videotarkistuksen jälkeen heiton katsottiin lähteneen liian myöhään, ja Markkasen uran ensimmäinen summerin jälkeen uponnut voittoheitto jäi vielä haaveeksi.

”Hänellä on ollut paljon opettavaisia hetkiä. Meidän vastuullamme on auttaa häntä noina hetkinä, sillä tämä kaikki on hänelle hyvin uutta. Tuollainen vastuu on henkisestikin kuluttavaa, mutta hän on käsitellyt sen erittäin hyvin”, Hardy totesi The Athleticille.

Houston-voitolla Jazz katkaisi viiden ottelun tappioputken.

Loistavan kauden aloituksen jälkeen joukkue on pudonnut NBA:n länsilohkossa kymmenenneksi, mikä oikeuttaisi vielä viimeiseen paikkaan pudotuspelien play-in-kierroksella.

Tällä kaudella häviäminen voi olla pitkällä aikavälillä Jazzille jopa hyvästä. Huono menestys tarkoittaisi parempaa varausvuoroa, ja Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoissa harmaaseen keskikastiin jumittuminen on usein vaarallisin tilanne.