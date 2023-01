Lukko huomasi Nokia-areenassa, että Kanada-maljan kaappaaminen vaatii Tapparan kellistämisen – Sami Moilanen valotti alempien ketjujen arkea

Tappara vyöryi laajalla rintamalla mestariehdokkaaksi nostetun Lukon yli.

Lukko on julistettu useammassa yhteydessä liigakevään 2023 suurimmaksi mestariehdokkaaksi, mutta matkassa on yksi iso mutta. Sen nimi on Tappara.

Kanada-maljaa puolustava tamperelaisjoukkue näytti suuruutensa torstai-illan kärkikamppailussa raumalaisia vastaan.