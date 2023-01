Aleksandr Barkov senior kertoo, miksi hän päätti lähteä Venäjälle valmentamaan

Tampereella jo 28 vuotta asuneen Aleksandr Barkov seniorin päätöstä on kritisoitu voimakkaasti.

Suomessa asuva Tappara-legenda Aleksandr Barkov senior on saanut kovaa kritiikkiä siirryttyään Venäjälle valmentamaan.

Moskovan Spartak kertoi vuodenvaihteessa, että Barkov ryhtyy seuran juniorijoukkueen apuvalmentajaksi MHL-liigassa, joka on KHL:n alainen juniorisarja.

57-vuotias Barkov senior on asunut Tampereella jo 28 vuotta. Hän on NHL-tähti Aleksander Barkov juniorin isä ja toiminut pelaajauransa jälkeen muun muassa Nuorten Leijonien valmentajana.

Barkov senior on puhunut julkisuudessa aikeistaan hankkia Suomen kansalaisuus. Hänen vaimonsa ja lapsensa ovat jo Suomen kansalaisia. Barkov senior on Venäjän kansalainen, jolla on Suomessa pysyvä oleskelulupa. Hän puhuu sujuvaa suomea.

Barkov senior kertoo nyt, miksi hän tarttui Spartakin täkyyn ja päätti lähteä Venäjälle töihin, vaikka maan hirvittävät sotatoimet järisyttävät maailmaa.

”Vanha joukkueeni (Spartak) pyysi minua auttamaan heitä, tekemään töitä yhdessä kauden loppuun asti”, hän viestitti IS:lle.

Barkov edusti pelaajaurallaan Spartakia vuosina 1988–1993 ennen siirtymistään Italian kautta Tapparaan.

”Tarjouksia oli aiemminkin, mutta kieltäydyin, koska halusin olla Viron U20-maajoukkueen mukana turnauksessa. Nyt minulla on vapaa-aikaa; ja päätin auttaa vanhaa joukkuettani. Luulen, että työ kestää kaksi tai kolme kuukautta.”

Barkov senior luotsasi joulukuussa Viron nuorten maajoukkuetta 1B-divisioonan MM-kisoissa Puolassa, jossa piskuinen Viro onnistui säilyttämään sarjapaikkansa.

IS kysyi Barkov seniorilta, pitääkö hän Venäjälle siirtymistä moraalisesti ongelmallisena. Barkov ei kuitenkaan vastannut kysymykseen. Joulukuussa hän kommentoi Venäjän sotatoimia varovasti.

”En halua mennä hirveän syvälle, mutta vastustan kaikkia sotia, mitä maailmassa tapahtuu”, hän sanoi tuolloin.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov junior on Suomen suurimpia NHL-tähtiä.

Laajassa haastattelussa Barkov senior kertoi, että hänen välinsä Venäjälle olivat viilenneet. Koti ja elämä olivat asettuneet Suomeen.

”Minulla on serkkuja Novosibirskissä. Välillä soitellaan, mutta en hirveästi enää käy siellä”, hän sanoi joulukuussa.

Venäjällä Barkov senior on valmentanut edellisen kerran kaudella 2020–21, kun hän toimi KHL:n farmiliigassa VHL:ssä Lada Toljatin valmentajana.

Barkov senior on SM-liigan kautta aikain paras venäläispelaaja. Hän edusti Tapparaa vuosina 1994–2004 ja latoi hurjat 416 (135+281) tehopistettä 518 runkosarjaottelussa.

Pelaajana hän oli kuin poikansa: isokokoinen, rauhallinen ja hyvin taitava keskushyökkääjä. Hän kuului Tapparan vuoden 2003 mestarijoukkueeseen.

Barkov senior on yksi kaikkien aikojen parhaista ulkomaalaispelaajista SM-liigassa.

Venäjän hyökkäyssodan takia venäläiset pelaajat ovat kadonneet SM-liigasta. Jäljellä on vain yksi, Lukon maalivahti Artjom Zagidulin, joka johtaa sarjan maalivahtitilastoja. Zagidulinin sopimus on katkolla kauden jälkeen.

Barkov senior kertoi joulukuussa, että useat venäläispelaajat ovat pyytäneet hänen apuaan päästäkseen Suomeen pelaamaan.

”Koska he tietävät, että Suomessa voi kehittyä. Esimerkiksi Aleksandr Georgijev kehui, että Suomi on loistava paikka kehittyä, ja hänelle oli elämän paras juttu päästä Suomeen. Hän meni hirveästi eteenpäin ja pelaa nyt NHL:ssä”, Barkov senior kertoi entiseen TPS:n maalivahtiin viitaten.

Venäjälle siirtyminen langettaa synkän varjon rakastetun Tappara-legendan Barkov seniorin ylle. Häntä on moitittu kovin sanoin jääkiekon keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Barkovin poika, Florida Panthersin kapteenina toimiva Barkov junior on sen sijaan ottanut tiukan kannan Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

”Kukaan ei missään nimessä halua sotaa. Kukaan ei kannata sitä, ja sen pitää loppua saman tien”, hän sanoi viime maaliskuussa Ylelle.

Helmikuussa alkanut sota on jatkunut kohta vuoden.