Akaa-Volley voitti kärkipään kamppailun Raision Loimun vieraana – Päävalmentaja paljasti syyn voittovireen taustalla: ”Siinä on isoin ja tärkein tekijä”

Akaa-Volley voitti miesten lentopalloliigan kärkipään kamppailussa Raision Loimun erin 3–1 (25–16, 25–21, 23–25, 25–21).

Aamulehti

Miesten lentopalloliigassa nähtiin keskiviikkona jännittävä kärkipään kamppailu. Sarjakolmonen Akaa-Volley haki sarjakakkosen Raision Loimun vieraana tärkeän voiton erälukemin 3–1 (25–16, 25–21, 23–25, 25–21).

Voitolla Akaa-Volley nousi sarjakakkoseksi, kahdella pisteellä Raision Loimun ohi.

Akaa-Volleyn päävalmentajan Olli Kunnarin mukaan joukkueella oli Loimua vastaan hyvä syöttöpäivä.

”Teimme sillä osa-alueella (syöttöpelissä) paljon asioita ja olimme myös hyökkäyspuolella tosi vahvoja. Meillä oli mahdollisuus voittaa peli 3–0, mutta kolmannessa erässä otteemme vähän herpaantui. Neljännessä erässä saimme taas pelistä kiinni. Olen tyytyväinen päivän esitykseen”, Kunnari summasi.

Kärkipään kamppailu ei noussut Kunnarin mielestä klassikoksi suurilta osin siksi, että se oli joukkueille ensimmäinen peli joulutauon jälkeen.

”Se näkyi alussa. Pelaaminen ei ollut vielä ihan priimatasolla. Saimme nopeammin juonesta kiinni kuin vastustaja. Neljännessä erässä nähtiin aika hyvää lentopalloa. Alku oli sen verran hakemista, ettei tämä pelinä noussut älyttömälle tasolle.”

Ottelun hahmoksi nousi Ali Fazli, joka oli Akaa-Volleyn paras pisteidentekijä. Kunnari nosti silti muitakin onnistujia esille.

”Fazli ja Greg Betty olivat parhaat pisteidentekijämme. Sauli Sinkkonen onnistui myös hyvin. Muutenkin onnistujia nousi laajalta rintamalta. Tänään ei ollut heikkoa lenkkiä porukassamme”, Kunnari kehui.

Akaa-Volley on vertynyt talvella kovaan vireeseen. Voitto oli sille viides peräkkäinen. Viimeksi Akaa-Volley on hävinnyt joulukuun alussa sarjakärki VaLePan vieraana. Koko kaudelta nollan pisteen tappioita on vain kaksi.

Päävalmentajan mielestä vireelle on selvä syy.

”Joukkueen laatu on hyvä, ja olemme vieneet peliä eteenpäin harjoitussalissa. Siinä on isoin ja tärkein tekijä. Täytyy jatkaa siten, että kehitämme ja viemme peliä eteenpäin jatkossakin”, Kunnari tuumasi.

Akaa-Volleyn kausi jatkuu lauantaina, kun kotikentällä vastaan asettuu sarjanelonen Karelian Hurmos.