Tamperelaisten suosikkiselostajien haave toteutui – Ville Kuusinen ja Tero Kainulainen hurahtivat dartsiin ja syttyvät nyt "idioottivarmalle tuplaseiskan lopetukselle”

Dartsin suosittuja MM-kisoja on näytetty Viaplaylla ensimmäistä kertaa Suomeksi ja pirkanmaalaisin voimin selostettuna. Viihdyttävä televisiolaji kerää huomiota meillä ja maailmalla.

Aamulehti

Urheilun ja dartsin ystäviä on viimeisen reilun viikon aikana hemmoteltu, kun lajin MM-kisojen otteluita on näytetty joulun jälkeen Viaplaylta ensimmäistä kertaa suomeksi selostettuna. Koukuttava televisiolaji on joka vuosi joulun aikoihin kerännyt uusia ihmisiä lajin pariin niin maailmalla kuin Suomessa, mutta tänä vuonna suomenkieliset lähetykset erätaukojen tietopaketteineen ovat keränneet lajille erityisen paljon huomiota ja kiinnostusta.

Samalla on toteutunut Tampereen seudulla asuvien urheiluselostajien Ville Kuusisen ja Tero Kainulaisen pitkäaikainen haave. Molemmat ovat toivoneet pääsevänsä joskus selostamaan dartsia ja sen karnevaalitunnelmastaan tunnettuja MM-kisoja.

”Ihan jo senkin takia, että haluamme kehittää omaa ammattitaitoamme. Tämä on ihan erityyppinen laji selostaa kuin jääkiekko tai jalkapallo, jonka parissa olemme enemmän olleet vuosien saatossa äänessä”, sanoo tälläkin kaudella muun muassa NHL-jääkiekkoa sekä jalkapallon MM-kisoja, Englannin Valioliigaa ja Saksan Bundesliigaa selostanut Kainulainen.

Darts Englantilainen laji Darts on laji, jossa heitetään darts-tikkoja seinään kiinnitettyyn pyöreään tauluun. Pelissä kaksi heittäjää heittää vuorollaan kolme tikkaa kerrallaan. Ammattilaisdartsissa lähtöpistemäärä on 501. Tavoitteena on päästä lähtöpistemäärästä tasan nollaan pisteeseen. Viimeisen tikan pitää osua joko tuplaan tai häränsilmään. Viimeisen tikan pitää vähentää pistemäärä tasan nollaan. Jos pistemäärä menee nollan ”ali”, pelaaja palaa takaisin edellisen heiton pistemäärään. Yksi ”leg” päättyy jommankumman pelaajista saadessa tasan nolla pistettä. Tasoittavaa vuoroa ei ole. ”Setin” voittaa, kun pelaaja voittaa tarpeeksi ”legejä” Ottelun voittaa voittamalla tarpeeksi ”settejä.” MM-turnaus on yksinkertainen voittaja jatkaa -turnaus. Mitä pidemmälle turnauksessa edetään, sitä pitempiä ottelut ovat. Kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan paras viidestä (setistä) systeemillä. Neljännesfinaalit pelataan paras yhdeksästä, semifinaalit paras 11:sta ja finaali on jo paras 13:sta -matsi. 501-pelin voi saada ”poikki” minimissään yhdeksällä tikalla. Lajissa kisataan poikkeuksellisesti kahdet eri MM-kisat. Ammattilaisdartsissa on kaksi liittoa, PDC sekä WFD. PDC-liiton maailmanmestaruuskisat järjestetään vuosittain joulu-tammikuussa Alexander Palacessa Lontoossa. MM-turnauksen palkintopotti on 2,5 miljoonaa puntaa. Voittaja kuittaa miljoonan. MM-peleihin pääsee mukaan 96 pelaajaa.

Kainulainen ja Kuusinen ovat tunteneet jo useiden vuosien ajan. Yhdessä on vietetty aikaa niin selostusstudioissa kuin Tampereen ja Helsingin välisellä moottoritiellä.

”Noin viitisen vuotta sitten Tero kysyi, olenko katsonut dartsia. En ollut, joten kokeilin ja jäin kyllä tunnelmaan koukkuun. Sitten Tero heitti, että sitähän olisi kiva kokeilla selostaa, se on niin erilainen laji. Aika ajoin ehdottelimme kanavan kirstunvartijoille ja vastaaville tuottajille, olisiko meillä mitään mahdollisuutta päästä selostamaan dartsia”, sanoo Kuusinen, joka on viimeisimpinä vuosina selostanut enimmäkseen jalkapalloa, enimmäkseen Bundesliigaa ja Valioliigaa. Kuusisella on myös Valioliigaan liittyvä podcast.

Keväällä 2022 tärppäsi ja kaksikko teki ensimmäisiä selostuksia lajin kesän kisoissa. Saadun palautteen ja katsojalukujen perusteella talolta heltisi lupa selostaa myös MM-kisoissa.

”Tämä on ollut minulle sellainen kolmen-neljän vuoden ajan päässä muhinut toive ja haave. Se hetki on nyt saavutettu ja voi olla enemmän kuin iloinen ja tyytyväinen siitä”, Kainulainen iloitsee.

Nopeatempoinen laji

Kainulaisen mukaan darts on selostettavana lajina rytmillisesti ihan eri tyyppinen laji kuin vaikkapa jalkapallo. Suoritukset ovat hyvin nopeita ja niitä voi analysoida hyvinkin monella tavalla ja nopealla syklillä. ”Peli elää niin paljon enemmän.”

”Dartsissa kun ”momentum” tulee, peli voi kääntyä ihan muutamissa minuuteissa toiseen suuntaan. Ja koska tapahtumat ovat nopeatempoisia, pelaajiin liittyvät tarinat tulee miettiä tarkasti ja tiivistää aika nopeasti. Selostusdynamiikkaa ja rytmiä joutuu rakentamaan ihan eri tavalla kuin jalkapallossa.”

Jos jalkapallossa tai jääkiekossa selostajia sytyttävät esimerkiksi maalit, dartsissa vastaavia sykähdyksiä aiheuttavat pitkälle venyvät tasaiset pelit ja huippusuoritukset tiukoissa paikoissa. ”Tai se, kun peli takelteleekin molemmilla ja erä ei meinaa mennä poikki. Lisäksi (Jonny) Claytonin idioottivarma tuplaseiskan lopetus sytyttää aina”, Kuusinen nauraa.

Tunne edellä

Koska kummallakaan selostajalla ei ole lajista aiempaa omaa lajitaustaa, opeteltavaa on riittänyt. Valmistautuminen selostustehtäviin aloitettiin darts-taulujen ostamisella ja asiantuntijoihin tutustumalla. Kuusinen ja Kainulainen ottivat ensitöikseen yhteyttä Suomen darts-liiton puheenjohtajaan Veijo Viinikkaan.

”Lähdimme liikkeelle keskustelemalla siitä, mikä on oleellista. Miten meidän kannattaisi lähestyä lajia? Tiesimme kyllä, että osaamme selostaa ja hakea tietoa. Tiedon hakeminen on vain tuntien käyttämisestä. Mutta kyllä me heti Teron kanssa päätimme, että se on tunne, josta lähdemme liikkeelle ja Veijo (Viinikka) oli samaa mieltä.

”Vähitellen kun tähän on alkanut päästä sisään, on oppinut, mikä on oleellista ja missä vaiheessa voi ottaa taustatietoja käyttöön. Nyt minusta tuntuu, että tiedän, miten selostaa dartsia. Toki rytmittämistä voisi vielä hioa. Olemme työskennelleet yhdessä, joten osaamme lukea toisiamme, mutta olemme kyllä puhuneet, että voisimme välillä olla hiljempaakin. Mutta yritämme kehittyä ja olemme kiitollisia kaikesta palautteesta, rakentava ja hyvä palaute kehittää”, Kuusinen sanoo.

Dartsin keskeinen elementti on laskeminen. Molemmat selostajat myöntävät että laskemisen kanssa on tehty töitä ja siinä on kehitytty, mutta töitä riittää vielä.

”Pitäisi pelata ja heitellä enemmän. Siinähän sitä oppisi”, Kuusinen sanoo.

Englantilainen Michael Smith kilpailee kolmatta kertaa MM-finaalissa tiistaina. Dartsin MM-kilpailut tunnetaan villistä karnevaalitunnelmasta. Äänekkäät fanit pukeutuvat naamiaisasuihin ja tekevät erilaisia kannatus- tai kannanottokylttejä. Pelaajat astelevat Alexander Palacen areenalle omien sisääntulobiisien saattelemina.

”Vie koko käden”

Dartsin MM-kisat ovat tänäkin vuonna jälleen tarjonneet viihdettä, jännittäviä otteluita, ja uskomattomia tapahtumia. Kainulainen tietää, että laji on valtavassa nosteessa Suomessa ja maailmalla. Siihen auttaa sekin, että MM-kisojen tämän vuoden neljästä välieräpelaajasta kolme oli kotoisin lajin emämaan Englannin ulkopuolelta (Belgiasta, Hollannista ja Saksasta).

”Laji on vähän sellainen, että jos annat pikkusormen, se vie koko käden”, Kuusinen sanoo.

Kuusisen ja Kainulaisen mielestä yksi unohtumattomin hetki ehdottomasti oli se, kun saksalainen Gabriel Clemens voitti maailmanlistan ykköspelaaja Gerwyn Pricen. Jäämiehenä tunnettu Price murtui ottelussa yleisön luoman paineen alla ja käveli yhdeltä erätauolta suuret kuulosuojaimet päässä takaisin areenalle.

”Hajosin aivan täysin. Sanoin suoraan, että minä en kestä. Sieltä hän tuli oikeasti kunnon painekuulosuojaimet päässä lavalle. Pokka ei vain pitänyt. En olisi uskonut näkeväni sellaista tilannetta eivätkä olisi asiantuntijatkaan.”

Kuusisen ja Kainulaisen mieleen on jäänyt myös kisojen ykkössuosikin Michael van Gerwenin ja Mensur Suljovicin kohtaaminen. Suljovicin piti hävitä ottelu pystyyn, mutta hän pelasikin loistavasti, venytti ottelua ja pisti van Gerwenin tiukoille.

”Ja mihin paikkaan hän laittoi yhden 161 pisteen lopetuksen! Me räjähdimme Veijo Viinikan kanssa selostamossa ihan täydellisesti, että mitä juuri tapahtui, mitä tuo kaveri teki”, Kainulainen muistelee.

Ilmiömäisesti turnauksessa pelannut hollantilainen van Gerwen kuitenkin voitti ottelun ja kaikki ottelut sen jälkeenkin ja pelaa tiistai-iltana finaalissa englantilaista Michael Smithiä vastaan. Kaksikon välinen finaali on uusinta vuoden 2019 MM-finaalista, jonka van Gerwen voitti. Van Gerwenillä on kaksi muutakin maailmanmestaruutta vuosilta 2014 ja 2017.

”Van Gerwenin heittäminen näissä kisoissa on ollut äärimmäisen vakuuttavaa”, Kainulainen sanoo.

Michael Smith puolestaan on pelannut aikuisten MM-kisojen finaalissa kaksi kertaa, mutta jäänyt molemmilla kerroilla hopealle. Viime vuonna Smithin kaatoi finaalissa Peter Wright.

Kuusinen myöntää, Smith on yksi hänen henkilökohtaisista suosikeistaan.

”Siihen liittyy hänen sisääntulobiisinsäkin, mutta pidän hänen nopeasta heittorytmistä ja flow’staan. Van Gerwen on tällä hetkellä jäätävässä vireessä, mutta uskon että juuri Smith on se, joka hänet parhaiten voi finaalissa haastaa.”

MM-kisojen ykkössuosikki, hollantilainen Michael van Gerwen tuuletti välierävoittoaan raivokkaasti.

Dartsin MM-finaali alkaa tiistai-iltana kello 22.00. Ottelu näytetään suomeksi selostettuna Viaplaylla.