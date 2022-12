BC Nokian kapteeni Antero Lehto sanoo, että joukkueen sija sarjataulukossa on kaikki syksyn vaiheet huomioiden kelpo suoritus. Lehto kuljetti palloa Nokialla 6. marraskuuta pelatussa ottelussa.

BC Nokia oli uudenvuodenaattona todella lähellä syksyn suurinta yllätystä miesten koripalloliigassa. Tappiottomasti kotihallissaan koko kauden pelannut Kauhajoki tasoitti ottelun 100 sekuntia ennen päätöstä ja käänsi sen viimeisellä minuutilla edukseen luvuin 76–72 (39–38).

Voitto oli sarjakärki Karhu Basketille jo 14:s peräkkäinen, seuraennätykseen on matkaa enää yksi voitto.

Ratkaisuhetkillä tuli hyvin esiin, mikä on todellisen huippujoukkueen ja hyvän joukkueen ero. Kauhajoen europeleissäkin karaistuneiden ammattimiesten käsi ei tärissyt tärkeimmillä hetkillä. Kuviopankista löytyi taktisesti kylmän viileät kuviot tarvittavien korien tekemiseen.

Tappio oli BC Nokialle karvas. Joukkue näytti alusta saakka loistavaa taisteluhenkeä. Parhaimmillaan Näädät johtivat kolmannella neljänneksellä kamppailua kymmenellä pisteellä 61–51.

”Kultavadilla tarjottiin yllätystä. Valitettavasti emme voittoa pystyneet ottamaan. Siitä voimme olla ylpeitä, että panimme hyvällä pelillä Karhu Basketin tiukemmalle kuin mikään muu joukkue tällä kaudella Kauhajoen miljoonahallissa”, Nokian kapteeni Antero Lehto sanoi.

Lehto sai kiihkeältä kotiyleisöltä erityiskohtelua läpi pelin. ”Kun on menossa jo 24:s kausi korisliigassa, huomio on taattua joka paikassa. Vastaavaa huutelua on luvassa ensi tiistainakin Lahdessa”, 38-vuotias konkari ennakoi.

”Homma on omissa käsissämme”

Kokonaisuutena Nokian syyskausi ollut vuoristorataa.

Hyvää kauden alkua seurasi tuloksellinen monttu, mutta joulukuun alusta lähtien pelillinen kurssi on ollut nouseva. Ennen Kauhajoki-tappiota tuli neljä voittoa, joista Kouvot kabinetissa. Trendi lupaa hyvää runkosarjan neljän pelin (Lahti, Kataja, Kobrat vieraissa, Pyrintö kotona) loppusuoralle.

Top 6 -sijoitus, joka tuo paikan ylempään loppusarjaan, on ollut koko ajan BC Nokian tärkein tavoite. ”Homma on omissa käsissämme. Uskoisin, että kaksi voittoa varmistaa paikan.”

BC Nokiaan tuli ennen kauden alkua peräti seitsemän uutta pelaajaa. Lehdon mukaan se on suurin syy pelin tason heittelyyn otteluiden välillä ja joskus niiden sisälläkin.

”Kaikkien uusien kaverien ominaisuuksien ja taitojen oppiminen on ottanut yllättävän kauan. Suunta on kuitenkin tällä hetkellä oikea. Ei mikään joukkue halua olla parhaimmillaan vuodenvaihteessa.”

Nokia on tällä hetkellä sarjataulukossa neljäntenä kymmenellä voitolla ja kahdeksalla tappiolla. ”Kaikki syksyn vaiheet huomioiden se on ihan kelpo suoritus. Kun tästä vielä kehitämme peliämme ja alamme upottaa kolmosia paremmalla prosentilla (30) kuin tähän asti, lukemat taululla nousevat kohti kevättä.”

”Puolustuspelimme on ollut pääosin hyvää, mutta sitäkin voi vielä tiivistää. Pystymme haastamaan jo nyt minkä tahansa joukkueen korisliigassa. Kun vielä kehitymme, pudotuspeleissä todennäköisyytemme voittaa kaikista kovimmatkin vastustajat on varmasti suurempi kuin nyt”, Lehto luottaa.

Kunniakas kamppailu Kauhajokea vastaan loi uskoa, että BC Nokia voi taistella keväällä mitaleista.