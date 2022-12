Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja: ”Iivolle itselleenkin on kysymysmerkki, miten hiihto lähtee kulkemaan”

Teemu Pasanen odottaa Iivo Niskasta Tour de Skille, ”ellei ihmeitä satu”.

Iivo Niskanen on kilpaillut viimeksi Oloksella 12.–13. marraskuuta. Hän sairastui koronavirukseen juuri ennen marraskuun lopun Rukan maailmancupia.

STT

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ei vielä huokaise helpotuksesta, vaikka maajoukkueen suurimman tähden Iivo Niskasen osallistuminen vuodenvaihteen Tour de Skille näyttää nyt todennäköiseltä.

”Kyllä Iivo on torstaina näillä näkymin tulossa, ellei mitään ihmeitä satu enää”, Pasanen kertoi STT:lle keskiviikkona puhelimitse.

Uusi sairastuminen, olon huononeminen tai logistiikan pettäminen voivat vielä kariuttaa Niskasen osallistumisen lauantaina Sveitsin Val Müstairissa alkavalle kiertueelle.

”Sieltä (Suomesta) on tulossa kaikkiaan neljä urheilijaa torstaina. Näin oli suunniteltu. Muut tulimme korkealle jo maanantaina. Iivo, Lepistön Lauri, Vuorelan Markus ja Alakosken Anni tulevat torstaina huoltomiesten kanssa. He tulevat matalan kautta ja päättivät harjoitella Suomessa joulun jälkeen”, Pasanen avasi.

Mitalikone vireeseen

Niskanen on kilpaillut viimeksi Oloksella 12.–13. marraskuuta. Hän sairastui koronavirukseen juuri ennen marraskuun lopun Rukan maailmancupia. Loppuvuoteen on mahtunut myös iloa, kun hän sai lapsen vaimonsa kanssa.

Päävalmentaja Pasanen ei aseta tarkkoja tavoitteita kolminkertaiselle olympiavoittajalle.

”Odotan sitä, että hän pääsisi hiihtämään muutaman kisan ja aloittamaan kansainvälisen kauden. Varmasti kaikille ja Iivolle itselleenkin on kysymysmerkki, miten oikeasti lähtee kulkemaan. On ollut aika pitkä tauko harjoittelusta, ja sitten hän ei ole päässyt hiihtämään kisoja pitkään aikaan. Ei oikein kovia harjoituksiakaan.”

”Varmaan kukaan ei tiedä, miten lähtee kulkemaan. Tärkeintä on päästä hiihtämään kilpaa ja saada tuntumaa. Tourin jälkeen on melkein kuukauden tauko maailmancupista. Sitten tulisi ongelmia, jos pääsisi hiihtämään kansainvälisiä kilpailuja vasta tammikuun lopussa.”

Tammikuun lopusta on vain kuukausi helmi-maaliskuun taitteessa Slovenian Planicassa järjestettäviin MM-kilpailuihin, joten kaiken mennessä nappiin Niskanen ehtii virittää mitalikoneensa kuntoon.

Eri reittejä lähtöviivalle

Päävalmentajan mukaan myöhäinen Tour de Skille saapuminen ei ole ongelma, vaikka lauantaina pitäisi kilpailla jo 1 600 metrissä.

”Viime ja edellisenä vuonna ei ollut mahdollisuutta tulla korkealle. Oli tiukka aikataulu, ja joskus on ollut majoituksien kanssa ongelmia. Nyt majoitusongelmia ei ollut”, Pasanen alleviivasi.

”Iivolla korkea on toiminut hyvin. Hän on pystynyt suoriutumaan heti korkealla. Välillä on käyty kesken tourin korkealla, eikä kellään ole ollut mahdollisuuksia sopeutua”, päävalmentaja muistutti.

Suomalaiset saapuvat lähtöviivalle eri reittejä, kun osa jäi Sveitsiin jo joulua edeltäneen maailmancupin kilpailun jälkeen. Osa matkusti Keski-Eurooppaan alkuviikosta, ja Iivo Niskasen johtaman kvartetin odotetaan saapuvan vasta torstaina.

”Krista (Pärmäkoski), Perttu (Hyvärinen) ja Kerttu (Niskanen) olivat Davosissa ja siirtyivät maanantaina korkealle. Anne (Kyllönen) oli joulun Pontresinassa”, Pasanen avasi.

Lauantain vapaan sprintin jatkoksi Val Müstairissa hiihdetään sunnuntaina kymmenen kilometrin perinteisen yhteislähtökilpailu ennen kuin tour jatkuu ensi viikolla Saksan Oberstdorfissa.

”Voi olla, ettei ensimmäinen kisa ole täydellinen. Homma tasoittuu, kun lopputouriksi siirrytään matalalle. Molemmilla tavoilla voi saada tulosta”, Pasanen muistutti.

Tour de Ski päättyy 8. tammikuuta Italian Val di Fiemmessä.