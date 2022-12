Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja irtisanoutui, ja ravintolassa käynnissä muutosneuvottelut – ”Nyt on vetohevonen vähän väsyksissä”

Toimitusjohtaja Päivi Lehtosen mukaan hänen irtisanoutumiseensa ei liity draamaa. Hän kertoo uskovansa, että ravintolatoiminnan muutosneuvotteluissa ei tarvitse turvautua irtisanomisiin.

Aamulehti

Tampereella sijaitsevan Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Päivi Lehtonen lopettaa työnsä maaliskuun lopussa. Lisäksi ravikeskuksen ravintolatoimintaa sopeutetaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Hevosurheilu.

Lehtonen on työskennellyt ravikeskuksen toimitusjohtajana yli seitsemän vuotta. ”Koen niin, että kun rupeaa tuntumaan, että toistaa itseään, on parempi katsella uusia haasteita ja miettiä, mitä muuta työurallaan vielä haluaa tehdä. Ei ole mitään draamaa tai muuta ihmeellistä”, hän kommentoi. ”Nyt on vetohevonen vähän väsyksissä, pitää vaihtaa välillä.”

Lehtonen kertoo ilmoittaneensa hallitukselle viime viikolla eli jouluviikolla lopettamispäätöksestään. ”Olen tämän asian kanssa kipuillut jo jonkin aikaa”, hän kertoo.

Lue lisää: Ravivalmennus voi siirtyä Teivosta kokonaan uuteen kotiin Pirkanmaalla – Tämä suunnitelmista tiedetään

Hallitus on muodostanut työryhmän, jonka vastuulla uuden toimitusjohtajan etsiminen ja valitseminen on.

Lehtosella on jo uusi työsopimus allekirjoitettuna, Hän palaa takaisin lääketeknologian alalle, jonka parissa on työskennellyt aiemminkin.

”Olen sanonut, etten maailmasta katoa. Alan taas harrastaa raviurheilua. Ilman muuta autan ja olen tarpeen tullen tässä tukena”, hän sanoo.

Kävijämäärä ei lisääntynyt

Teivon ravikeskuksen ravintolatoiminnassa ovat käynnissä muutosneuvottelut. Lounaskahvila Trotterin lounastoiminta loppui marraskuussa taloudellisista syistä. Vastedes se on auki ravipäivisin. Tilaa voi myös vuokrata omaan käyttöön.

Yksi syy muutosneuvotteluille on, että ravien kävijämääriä ei ole saatu lisättyä korona-ajan tasolta. ”Opetimme ihmiset katsomaan raveja Toto-tv:stä”, Lehtonen tiivistää ongelman. Hänen mukaansa lauantaisin raveissa yleisö on noin tuhatpäinen. Tiistaisin yleisön määrä vaihtelee, mutta ihmisiä on tavallisesti noin 500.

”Uskon, että nekin ratkeavat parhain päin ja saadaan sellaiset ratkaisut, että ei tarvitse valtavan radikaaleja muutoksia tehdä”, Lehtonen sanoo. Hän kertoo uskovansa, että irtisanomisiin ei välttämättä tarvitse ryhtyä.

Hänen mukaansa toiminnan tulosta pitää parantaa, ja se tehdään nopeasti kuluja sopeuttamalla joka osa-alueella. Ravintolatoiminnan uudistamisvaihtoehdoista käydään neuvotteluja, ja Lehtosen mukaan niiden tulokset selviävät lähiaikoina.

Ravien kävijämäärää voisi Lehtosen mielestä kasvattaa konseptia muokkaamalla. Hänen mielestään Teivosta pitäisi tehdä tapahtumakeskus, jossa ravit olisivat vain yksi osa.