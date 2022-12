Suomen paras korisjoukkue kävi näyttämässä Pyrinnölle taivaan merkit – näistä syistä ero on viime vuosina kasvanut valtavaksi

Määrätietoinen kehittäminen on kasvattanut Karhu Basketista pian Korisliigaa suuremman joukkueen. Miikka Sopanen ei näe syytä sille, miksei vastaavaan voisi pystyä Tampereellakin.

Kauhajoki-ottelu houkutteli Pyynikille keskiviikkona tuhat katsojaa, mukaan lukien runsaslukuisen ja äänekkään vieraskannattajien joukon. Yleisömäärä on Pyrinnön tämän kauden toistaiseksi paras.

Aamulehti

Keskiviikkona Pyynikin palloiluhallissa nähtiin Suomen paras koripallojoukkue.

Kyseessä alkaa olla enemmänkin fakta kuin väite. Kauhajokena, Karhu Basketina, Karhubasketina tai ihan vaan Karhuna tunnettu oranssi hirmu on voittanut neljästä viimeisimmästä miesten SM-tittelistä kolme.

Vauhti on tällä kaudella yltynyt entisestään. Kauhajoki on miesten Korisliigassa hävinnyt 16 ottelustaan vain kaksi ja osoittanut tasonsa kiistattomasti myös eurokentillä.

Voitto numero 14 tuli Tampereen Pyrinnön kustannuksella pistein 95–72 (45–35).

Vielä hiljattain Pyrintö ja Kauhajoki kuuluivat samaan kastiin. Nyt toinen yrittää venyttää suomalaisen koripallojoukkueen mahdollisuuksien rajoja, toinen puolestaan pyristelee yltääkseen pudotuspeleihin. Miksi ja miten ero on revennyt nopeasti näin suureksi?

”Karhu on määrätietoisesti vienyt organisaatiotaan siihen suuntaan, että Euroopan ammattilaiskentät on heidän iso tavoitteensa. He ovat rakentaneet sitä varten areenat ja pistäneet budjetit kuntoon”, luetteli Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen.

”He ovat pyrkineet luokkaa isommaksi joukkueeksi kuin muut Suomessa. Tällä hetkellä Karhu on siinä ihan ylivoimainen ykkönen.”

Päävalmentaja Janne Koskimiehen johtama Karhu Basket loistaa joukkueena, ei yksilöinä.

Pyrinnön Panu Peltokankaalla (oik.) ja Osku Heinosella oli puolustuksessa täysi työ Jeffrey Crockettin ja muiden Kauhajoen pelaajien kanssa. 19 pisteen Crockett ja 22 pisteen Heinonen olivat tuolla saralla joukkueidensa parhaat.

Sijainnin pitäisi olla Pyrinnölle selvä etu, kun sen kotina on kasvava ja kehittyvä suurkaupunki hyvin kulkuyhteyksin. On jopa hämmentävää, kuinka vahvan aseman pieni 13 000 asukkaan syrjäinen pohjalainen pikkukaupunki on kotimaisessa koripallossa onnistunut hankkimaan.

Kauhajoella korisjoukkue on kuitenkin lähes koko kaupungin ylpeys, mutta Tampereella kilpailu on kivikovaa. Täällä omat olosuhteensa ovat saaneet kuntoon jääkiekossa Ilves ja Tappara, pesäpallossa Manse PP, salibandyssä Classic ja pian jalkapallossakin Ilves. Tässä kisassa Pyrintö jää vuosi vuodelta pahemmin jälkeen.

Kauhajoen yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen näkyi keskiviikkona erittäin selvästi. Vieraskannattajat toivat Pyynikille intensiivisen tunnelman, joka oli aivan eri tasolla kuin yhdessäkään kauden aiemmassa peleissä. Samalla vimmalla Kauhajoen pelaajat painoivat päälle myös kentällä.

Olosuhteiden puolesta molemmat joukkueet olivat pitkään tasoissa, mikä ei mairitellut kumpaakaan. Hiljattain Kauhajoelle yksityisellä rahoituksella valmistunut Suomen paras palloiluareena antaa Karhu Basketille valtavan edun.

Uudessa areenassa kahdeksassa liigaottelussa Kauhajoen yleisökeskiarvo on ollut lähes 1 500 katsojaa, mikä on sarjan ylivoimaisesti paras lukema. Pyrinnön keskiarvo oli ennen keskiviikkoa 586 katsojaa.

”Se on aivan merkittävä valtti. Olosuhteet on suunniteltu alusta alkaen ammattimaisen täydellisesti. Se on myös areena, missä he myyvät ja tekevät taloudellista tulosta”, Sopanen kertoo.

”Ja me ollaan täällä.”

”Täällä” eli Pyynikin palloiluhallissa läsnä ovat lähinnä perinteet, ei modernit hienoudet. Jyrkät, lähellä kenttää olevat katsomot tekevät katselukokemuksesta perustaltaan kohtuullisen, mutta oheis­palveluiden ja rakennuksen kunnon osalta Pyynikin palloiluhalli on aikansa elänyt. Seuroille arvokkaita aitioitakaan tai kunnollisia vip-katsomoita ei ole.

Pekka Kallio-Kujala (vas.) ja Jukka Soini seuraavat Kauhajoen Karhu Basketia usein vierasotteluihinkin.

Kauhajoki on kasvattanut huomattavasti panostustaan joukkueeseen. Sen ennen kautta ilmoitettu pelaajabudjetti on karvan verran alle 700 000 euroa, kun Pyrintö on kasannut joukkueensa 300 000:lla. Uuden areenan myötä vastaisuudessa ero vain kasvaa.

Kauhajoen budjetilla saa sekä määrää että laatua. Liigatason pelaajia listalla on tusinan verran, ja suomalaisista löytyy Henri Kantosen ja Daniel Dolencin kaltaisia maajoukkuepelaajia. Tärkeitä ulkomaalais­vahvistuksia se pystyy hankkimaan myös valmiina paketteina, kun Pyrinnön on useimmiten pelattava uhkapeliä ja hankittava potentiaalisia mutta epävarmoja projektipelaajia.

Pyrinnöllä liigatason pelaajia riittää parhaimmassa tapauksessa kahdeksan miehen rotaatioon. Nuorten ja kokemattomien yhdysvaltalaisten lisäksi rungon muodostaa muutama kotimainen kokeneempi pelaaja ja juniorit.

Menestys ruokkii menestystä, sanotaan. Näin on monin tavoin myös Kauhajoen kohdalla. Eurokentillä se on pärjännyt tällä kaudella suomalaisjoukkueeksi poikkeuksellisen hyvin. Euroopan kolmoskoriin kuuluvassa FIBA Europe Cupissa paikka kahdeksan parhaan joukossa puolivälierissä näyttää jo lähes varmalta.

Kauhajoen pelaajat saavat täten jatkuvasti sellaisia näytön paikkoja, joita Pyrinnön pelaajilla ei ole koskaan. Tämä on iso houkutin urallaan etenemään pyrkiville pelaajille, oli kyseessä sitten suomalainen tai ulkomaalainen ammatinharjoittaja. Pyrintöä ei ole nähty eurokentillä vuosikausiin.

Päävalmentaja Sopasen sinnikkyydellä viime kauden tähti Ike Smith saatiin sentään täksi kaudeksi takaisin Tampereelle. Toistaiseksi hänkään ei ole yltänyt aivan viime kauden tasolleen. Joukkueen luotettavin suorittaja onkin ollut kapteeni Osku Heinonen, joka Kauhajokea vastaan heitti sisään kuusi kolmosta seitsemästä yrityksestä ja ylsi 22 pisteeseen.

Kauhajoen Cameron Jones (vas.) puolusti Osku Heinosta vastaan. Heinonen oli Pyrinnön ottelun paras ja keskeisessä roolissa toisen neljänneksen taistelussa, joka nosti hetkeksi Pyrinnön vielä peliin mukaan.

Pyrinnön Roni Ahvenjärvi teki uransa ensimmäiset pisteensä Korisliigassa. Tässä syntyy ensimmäinen pelitilannekori Kion Williamsin syötöstä. Ahvenjärvi ja Williams saivat lopussa ottelun ratkettua vastuuta.

Kaikki edellä mainittu heijastuu tälläkin kaudella suoraan kentälle. Keskiviikkona Kauhajoki oli suuren osan pelistä täysin ylivoimainen. Toisella neljänneksellä Pyrintö onnistui kaukoheitoissaan poikkeuksellisen hyvin, ja lopussa ero kaventui hieman vieraiden nostettua jo jalkaa kaasulta.

Onko tilanne sitten toivoton? Miikka Sopasen mielestä ei. Kauhajoen esimerkkiä voisi hänestä seurata muuallakin.

”Eihän se ole kuin määrätietoista panostamista asioihin, mitä Kauhajoella on tehty jo pitkään.”

”Tampereellakin voi rakentaa itselleen hallin ja ottaa hommat omiin käsiin. Sehän vaatii lähinnä tekijöitä.”

Lyhyellä aikavälillä ja maltillisemmin askelin Pyrinnön tilanne voi parantua hieman jo torstaina. Pyrintö vapautti hiljattain sopimuksestaan yhdysvaltaislaiturin Daytone Jenningsin, ja tarkoituksena on hankkia hänen tilalleen pian uusi vahvistus.

”Jos kaikki menee hyvin, voisi huomenna olla uusi nimi tiedossa. Tiedotamme kuitenkin vasta, kun se on varmaa”, Sopanen kertoi.

Kauhajoki isännöi uudenvuoden­aattona uudessa areenassaan BC Nokiaa. Aamulehti näyttää Viikon ottelun tilaajilleen kello 16 alkaen.