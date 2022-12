Jani Kiviharju muistetaan työmyyränä, joka pelasi Turun Palloseurassa lähinnä muissa kuin kärkiketjuissa. Nyt hänen poikansa Aron Kiviharju on nuorten MM-kisoissa mukana 16-vuotiaana. Samassa iässä kisoja on pelannut aiemmin vain kuusi pelaajaa.

Aron Kiviharju on suomalaisen jääkiekon suurlupaus.

Nimilista paljastaa jo nopealla silmäyksellä suomalaisen kiekkohistorian harvalukuisen joukon kovuuden: Jesse Puljujärvi, Aleksander Barkov, Olli Määttä, Mikael Granlund, Janne Niinimaa ja Reijo Ruotsalainen ovat kaikki NHL-uran tehneitä pelaajia, joita yhdistää sama asia.

He ovat pelanneet alle 20-vuotiaiden MM-kisoja 16-vuotiaana.

Tämän vuoden kisoissa listalle on tyrkyllä uusi nimi. TPS:n puolustajalupaus Aron Kiviharju läpäisi seulan Pohjois-Amerikkaan lähteneistä. Viimeisessä kisapaikalla tehdyssä valinnoissa Kiviharjun kohtalona on aloittaa kisat katsomossa reservissä. Hän voi saada tilaisuutensa, jos joku kisoissa pelaavista loukkaantuu.

Hyökkäyssuuntaan pelaavaksi mutta silti kokonaisvaltaiseksi puolustajaksi itseään kuvaava Kiviharju oli mukana 18-vuotiaiden MM-kisoissa keväällä. Syksy sujui riittävän hyvin, että paikka kisajoukkueen porteille aukesi.

”Keskityin siihen, että saisi arjessa tehtyä hyviä juttuja ja sitä kautta pelattua hyvin. En miettinyt kisapaikkaa sen enempää sen takia, että liika miettiminen olisi tuonut stressiä tai pienen jarrun arkeen, jos olisi miettinyt liikaa. Pyrin vain antamaan näyttöjä arjen ja hyvän pelaamisen kautta”, Kiviharju sanoi ennen kuin joukkue suuntasi Suomesta Pohjois-Amerikkaan.

Aron Kiviharju kuvattuna ennen lähtöä Pohjois-Amerikkaan nuorten MM-kisoihin.

Aron Kiviharjun syntymäpaikan kohdalla kiekkosivustoilla lukee Esbjerg, Tanska. Siellä isä Jani Kiviharju kiekkoili uransa viimeistä kautta, kun perheen esikoinen syntyi.

Jani Kiviharju pelasi urallaan TPS:n liigajoukkueessa kahdeksan kautta, ja palkintokaapissa on kolme Suomen mestaruutta.

Junioriurallaan joukkueidensa pistepörssikärkenä viihtynyt laituri muovasi itsestään työmyyrän, jotta pääsi pelaamaan tähtiä vilisseessä TPS-miehistössä.

Kun Aron syntyi, piti tehdä päätöksiä. Tanskassa olisi ollut kiekkoilijan ja valmentajan töitä tarjolla, mutta vaakakuppi kääntyi Suomeen paluuseen.

”Lapsen syntymä sai miettimään eri perspektiivistä. Lopetin siihen. Halusin lähteä siviiliuraa tekemään ja sitten miettimään asioita uudelta kantilta”, Jani Kiviharju kertoo.

Kun Aron Kiviharju oli kaksivuotias, isä toi pojalleen tuliaisina Minnesotasta NHL-joukkue Wildin pelipaidan Mikko Koivun nimellä ja numerolla.

Se piti pukea saman tien päälle ja lähteä kokeilemaan jäälle. Niinpä suunnaksi otettiin Raision jäähallin yleisöluistelut.

Kolmevuotiaana Aron Kiviharju aloitti Leijona-luistelukoulussa, ja isänsä kertoman perusteella hän oli lumoutunut jääkiekosta.

”Aron oli kolme, kun hän opetteli Minnesota Wildin pelaajat ulkoa. Hän oli tosi intohimoinen ja on edelleen”, Jani Kiviharju sanoo.

Nykyisin poika saattaa isänsä mukaan viettää aikaa huoneessaan ja tutkia kuvatallenteilta pelaamiaan otteluita vaihto vaihdolta.

Pelaaminenkaan ei jää joukkueen parissa harjoitteluun: nuorten kisoihin lähdön hetkellä Kiviharju iloitsi siitä, että Turkuun oli jo saatu ulkojäät, joille pääsi kavereiden kanssa.

Aron Kiviharju on aiemmalla urallaan tottunut rikkomaan rajoja. Aron on pelannut junioripolkunsa 2004-syntyneiden pelaajien mukana ja pysynyt kaksi vuotta vanhempien kyydissä mainiosti.

Keväällä 18-vuotiaiden MM-turnauksessa pääikäluokka oli juuri kaksi vuotta vanhemmat, 2004-syntyneet. Kiviharju sai kuudessa pelissä kasaan tehot 0+6, joilla hän oli joukkueen kolmanneksi tehokkain sekä eniten syöttöpisteitä kerännyt pelaaja.

Otteet huomasi myös Nuorten Leijonien päävalmentajana syksyllä aloittanut Tomi Lämsä.

Lämsä valitsi Kiviharjun Tšekin turnaukseen marraskuussa, ja osakkeet MM-valintaa ajatellen nousivat.

”Kun lähdettiin rakentamaan viimeisiä palikoita ja roolituksia, hänen pelikäsityksensä ja monipuolinen pelaamisensa nostivat päätään. Sitä kautta hän ansaitsi paikan joukkueessa. Kenelläkään ei missään vaiheessa ole ollut mitään mandaattipaikkaa. Hän on omilla pelisuorituksillaan osoittanut, että kuuluu tähän joukkueeseen”, Lämsä sanoi ennen kisoihin lähtöä, kun matkassa oli yksi ylimääräinen puolustaja.

Tšekin-turnauksen valintaa edelsi Liiga-debyytti, kun Kiviharju pelasi TPS:n takalinjoilla viidessä pelissä kauden alkupuolella. Niistä tarttui mukaan tärkeää tietoa siitä, missä ura kulkee.

”Oli sekä hyviä kokemuksia että tilanteita, joissa oppi kantapään kautta”, puolustajalupaus sanoo.

”Muutamia steppejä pitää vielä ottaa, että pystyy olemaan oma itsensä Liiga-tasolla ja vetämään omilla vahvuuksilla illasta toiseen. Vähän siihen vielä on matkaa.”

Aron Kiviharju pelasi TPS:n riveissä Tapparaa vastaan syyskuussa.

Kiviharju on varausikäinen NHL:ään kesällä 2024. Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kehui lupausta vuolaasti Ilta-Sanomissa viime syksynä. Jalonen sanoi, että kyvyt pelata tasakentällisin Liigassa riittäisivät.

Kehityksen kannalta Jalonen piti silti tärkeänä ylivoimavastuun saamista. Kiviharjun kausi onkin sujunut pääosin A-nuorten liigassa.

Kiviharju on vakuuttunut, että juniorisarja tarjoaa vielä riittävästi haastetta. Etenkin nyt, kun sarja on jakautunut ylä- ja alaloppusarjaan. TPS pelaa yläloppusarjaa.

”Saa illasta toiseen lyödä all in, jos haluaa itsestään parhaan irti ja haluaa joukkueena pärjätä.”

Kiviharjua on verrattu Suomi-kiekon tämän hetken ykköspuolustajaan Miro Heiskaseen. Pelaaja itse suhtautuu vertauksiin maltillisesti.

”Miro on omasta mielestäni vielä luistelussa aika paljon edellä. Siinä on vielä kirittävää, jos Miroon rupeaa vertaamaan. Mailapuolustuksessa ja kiekollisessa pelissä on yhtäläisyyksiä”, Kiviharju arvioi.

Jo nuorimmista junioreista lähtien Kiviharju on viihtynyt kiekon kanssa. Jani Kiviharju kertoo, että aivan aluksi Aron pelasi hyökkääjän tontilla.

”Aron tuskastui aika helposti ihan pikkupoikana, kun ei saanut kiekkoa hyökkääjänä niin paljon pakeilta kuin olisi halunnut. Sanoin, että mene puolustajaksi. Kun kiekkoa heitetään päätyyn, pääset hakemaan ja luistelemaan kiekon kanssa. Vaihdettiin hyökkääjästä pakiksi, että saa olla kiekon kanssa tekemisissä. Siitä se lähti”, Jani Kiviharju kertoo.

Isä-Kiviharjun edustaman duunarilaiturin ja pojan edustaman kiekon kanssa taitavan puolustajan väliin mahtuu lukuisia rooleja joukkueessa. Aron ei muista isänsä pelejä mutta on tutustunut uraan elämänsä aikana.

Koko junioriuransa mustavalkoisessa TPS-nutussa pelannut Aron Kiviharju on ylpeä siitä, mitä isä sai urallaan aikaan.

”Kunnioitan ja arvostan sitä, millainen hän oli pelaajana. Kolme mestaruutta Tepsissä. Takakentissä, ja tullaan siihen, mitä puhuin roolityytyväisyydestä. Hän hoiti oman roolinsa ja auttoi sitä kautta joukkuetta menestymään. Tulos oli aika hyvä”, Aron Kiviharju sanoo.

Aron Kiviharjun mukaan hän käy keskusteluja jääkiekosta isänsä kanssa, mutta neuvominen on valmentajien työtä. Jani Kiviharju valmensi poikansa joukkuetta D2-junioreihin asti mutta jäi sen jälkeen sivuun Aronin joukkueista. Nykyisin työpaikka on finanssialalla, minkä lisäksi Jani Kiviharju toimii Arizona Coyotesin kykyjenetsijänä.

”En halua olla isänä valmentamassa samassa joukkueessa, jossa hän pelaa. Kateellisuus on kovaa”, Jani Kiviharju sanoo.

Se, missä isän peliura näkyy myös Aronin kohdalla, on tuttavapiiri. Jani Kiviharju kertoo Aronin tavanneen paljon vanhoja pelikavereita. Intohimo, joka näkyi kolmevuotiaana Minnesotan pelaajien opettelussa, on ollut läsnä myös heidän kanssaan käydyissä keskusteluissa.

”Hän haluaa imuroida kokonaisvaltaisia juttuja, ei pelkästään highlighteja. Hän on oppinut, mitä voittaminen vaatii. Se on varmasti iso vahvuus.”

Nuoret Leijonat aloittaa MM-kisat ottelulla Sveitsiä vastaan tapaninpäivänä kello 18. TV5 ja Discovery+-palvelu näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.