Mäkiveijari Goldberger varoittaa maailmancupia dominoinutta Kubackia: ”Se on raskas taakka”

Takavuosien suurhyppääjä ei laske Saksan ykköskotka Geigeria ulos Keski-Euroopan mäkiviikon voittajaehdokkaiden joukosta.

Innsbruck/Helsinki

Kaksinkertainen Keski-Euroopan mäkiviikon voittaja Andreas Goldberger tietää, kuinka vaikeaa on voittaa neljästä kilpailusta koostuva ja neljästä erilaisesta mäestä hypättävä perinteinen mäkiviikko. Hänen hyppykunto oli paras vuodenvaihteessa 1992–93 ja 1994–95, mutta itävaltalainen joutui poistumaan monesti myös pettyneenä kilpailurupeman päättäneestä Bischofshofenin luonnonmäestä.

Mäkiviikko käynnistyy keskiviikkona Saksan Oberstdorfin suurmäessä karsintakilpailulla ja päättyy loppiaisena ”Bissenissä”. Goldberger tunnustaa alkukauden ykköshyppääjä Dawid Kubackin kunnon, mutta myös varoittaa puolalaista.

”Dawid Kubacki on erinomaisessa kunnossa ja on jo voittanut mäkiviikon”, Goldberger sanoi saksalaisen Chiemgau24-uutissivuston haastattelussa.

Kubacki juhli mäkiviikon päätteeksi 2020 ja on voittanut alkukauden aikana neljä kilpailua kahdeksasta.

”Suosikin rooli ei kuitenkaan ole helppo. Puolalaiset odottavat Kubackin voittoa, ja se on raskas taakka”, Goldberger muistutti paineista.

”Tutkan alapuolella”

Goldberger nosti maailmancupia johtavan Kubackin lisäksi esiin toisenkin puolalaiskonkarin, Piotr Zylan, joka on cupissa viidentenä. Hän ei ole voittanut mäkiviikkoa.

Zyla on kuulunut maansa leveän mäkilaivueen runkoon jo vuosikymmenen, mutta hän on kypsynyt suurten kilpailujen mieheksi kolminkertaisen mäkiviikon voittajan Kamil Stochin ja Kubackin varjossa.

”Piotr Zyla lentää aina pikkuisen tutkan alapuolella. Mutta hänen suorituksensa ovat aina korkealla tasolla. Mäkiviikon voi voittaa, jos ei hyppää huonoa hyppyä. Siksi näen Zylassa salaisen suosikin”, Goldberger viittasi Zylan tasaisuuteen.

Mäkisirkuksen veijarina muistettu Goldberger työskentelee Itävallan yleisradioyhtiö ORF:n mäkihyppyasiantuntijana ja mainitsi myös maanmiehensä Stefan Kraftin yhtenä suosikeista. Kraft on maailmancupissa kolmantena.

”En muista häneltä näin vakaata kauden alkua. Hänkin on voittanut mäkiviikon ja tietää, miten se tehdään”, Goldberger suitsutti vuoden 2015 voittajaa.

Geiger aloittaa kotimäessään

Janne Ahonen on voittanut ainoana viisi mäkiviikkoa, mutta nyt suomalaisten odotukset ovat maltilliset. Karsintakilpailujen läpäiseminen ja kilpailussa toiselle kierrokselle pääseminen ovat Antti Aallon, Niko Kytösahon, Eetu Nousiaisen ja Vilho Palosaaren päätavoitteet Oberstdorfissa, Garmisch-Partenkirchenissä, Innsbruckissa ja Bischofshofenissa.

Myös saksalaisten alkukausi on ollut kankea, joten 21 vuotta sitten kaikki neljä kilpailua samalla mäkiviikolla ensimmäisenä valloittanut Sven Hannawald taitaa pysyä tuoreimpana saksalaisvoittajana. Goldberger ei laske spekulaatioista täysin ulos Karl Geigeria, joka on ollut yksi viime vuosien parhaista mäkimiehistä.

”Karl on kilpailunhaluinen tyyppi. Hän on osoittanut tarpeeksi usein, että hän on absoluuttisella huipulla päivänä X. Jos hän saa hyvän alun kiertueelle kotikaupungissaan Oberstdorfissa, hän voi tehdä mitä tahansa”, Goldberger painotti.