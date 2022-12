Oona Kauppi sai vastustajalta ylistystä eleestään – ”Koen tärkeäksi, että meidät voi kohdata”

”Pidän lapsille juttelemisesta ja koen sen pelien jälkeen tärkeäksi. Se on heille iso juttu”, Oona Kauppi kertoi ruotsalaismedialle.

Oona Kauppi on Suomen maajoukkueen avainpelaajia.

Tamperelaislähtöisen salibandytähden Oona Kaupin ele tiistaina pelatun Ruotsin Superliigan ottelun jälkeen sai vastustaja­joukkue Falunin seurapomon Daniel Lindkvistin pakahtumaan.

Lindkvist kuvasi ja julkaisi Twitterissä videon, jossa Suomen maajoukkueen hyökkääjätykki pallottelee pelin jälkeen ruotsalaislasten kanssa kentällä.

”Krediitit Oona Kaupille! Hän kikkaili hyvän tovin lasten kanssa. Jos hän ei vielä ollut suosikkipelaaja, niin nyt varmasti on. Upeaa”, Lindkvist twiittasi.

Kauppi, 25, oli pelin jälkeen hyvällä tuulella. Suomalaisen joukkue Thorengruppen voitti pelin 8–3 ja Kauppi nakutti tehot 2+1.

”Tietysti vastasin myöntävästi”

Ruotsalainen Innebandymagazinet haastatteli Kauppia tapauksen tiimoilta.

”Siellä oli pari lasta, jotka kysyivät voisinko syötellä heidän kanssaan. Tietysti vastasin myöntävästi”, Kauppi kertasi.

”Pidän tuollaisesta ja olen aina mukana, jos joku kysyy pelaamaan. Pidän lapsille juttelemisesta ja koen sen pelien jälkeen tärkeäksi. Se on heille iso juttu. Ei sen tarvitse olla mitään erikoista: voi kysyä mitä he pitivät pelistä ja oliko heillä hauskaa”, Kauppi sanoi.

Lopulta Kauppi joutui kiiruhtamaan kentältä suihkuun ja joukkueen bussiin, ettei viivästytä muiden kotimatkaa. Hän kertoo Innebandymagazinetille, että olisi muuten voinut jatkaa vielä pidempäänkin.

”Oli sitten koti- tai vieraspeli, niin yritän aina jutella, jos joku kysyy yhteiskuvaa. Olen aika ekstrovertti ja koen tärkeäksi, että meidät voi kohdata. Jostain voi tuntua, ettei viidellä minuutilla ole merkitystä, mutta se on tärkeää. Siitä voi saada pientä ekstramotivaatiota treenaamiseen”, hän sanoi.

Ylivoimainen ykkönen

Ruotsin Superliiga jää joulun ja uudenvuoden ajaksi talvitauolle. Oona Kaupin, hänen kaksossiskonsa Veeran, Tuulia Ahon, My Kippilän ja Mia Valleniuksen edustama Thorengruppen on ollut syyskauden ylivoimainen ykkösjoukkue.

Thorengruppen on voittanut kaikki 15 peliään ja joukkueen maaliero on 142–41. Tehot 24+15 tehnyt Oona Kauppi on sarjan pistepörssissä toisena.