Johanna Homin arki täyttyy salibandystä ja loppusuoralle edenneistä lääkäriopinnoista – Elämänsä valintoja hän on tehnyt urheilun ehdoilla

Lääkäriopinnot ovat alkaneet vaatia yhä enemmän voimavaroja, mutta Johanna Homi on oppinut hallitsemaan rasitustaan.

Johanna Homi opiskelee viidettä vuotta lääkäriksi Tampereella. Valmistuminen on edessä reilun vuoden kuluttua.

Johanna Homin kausi naisten salibandyliigassa on ollut yhtä aikaa hyvä, innostava ja haastava. Kolme eri virusinfektiota teki syksystä rikkonaisen, mutta kun Homi on ollut kunnossa, on pelaaminen maistunut hyvältä.

Äänestä kuulee innostuneisuuden, kun Homi kertaa Tampereen Classicin liigajoukkueen tilannetta: treenikulttuuri on kehittynyt, fysiikkaharjoittelu on entistä suunnitellumpaa ja ympäristö kannustaa rohkeuteen. Tämä kaikki näkyy myös kokeneen Homin otteissa. Peli kulkee taas paremmin kuin viime kaudella, ja kaukalossa juoksee itsevarmuutensa löytänyt hyökkääjä.