VaLePan syksy oli jopa piirun verran parempi kuin valmentaja odotti – Janne Kangaskokko nosti esiin suuren yllättäjän

Sastamalalaisjoukkue lähti joulun viettoon hymyhuulin pehmitettyään Karelian Hurmoksen.

Vammalan Lentopallo päätti liigasyksyn Suomen mestarin ottein.

Sastamalalaisjoukkue kypsytti avauserässä juhlineen Karelian Hurmoksen 3–1 (22–25, 25–15, 25–22, 25–17) ja venytti sarjajohtonsa neljään pisteeseen.

Työntäyteiseen syksyyn mahtui vain kolme tappiota kotimaan kentillä.

”Tulokseen on oltava erittäin tyytyväinen. Se oli jopa piirun verran parempi mitä osasin toivoa. Vaikka panimme tosi ison painoarvon europeleihin, pystyimme klaaraamaan kotimaan liigan kamppailut hienosti”, VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko kiitteli.

VaLePan menestys kulminoituu varmaan vastaanottoon ja tehokkaaseen syöttöpeliin.

”Kun saamme pidettyä vastaanoton samalla tasolla kuin nyt, vastustajilla on todella vaikeata. Silloin saamme myös keskarit mukaan hyökkäyksiin.”

Siitä saatiin malliesimerkki Hurmosta vastaan. Severi Savonsalmi ja Jacob Ekman pääsivät nauttimaan täysin rinnoin passari Mikko Eskon laadukkaasta tarjoilusta.

Ekman kirjasi lukemat 14/+12 ja Savonsalmi 10/+10. Fiksuja ratkaisuja tehneen Savonsalmen hyökkäysprosentti oli sata päätöserään asti, kunnes yksi lyönti jäi eloon.

Syöttöviivan takaa lähti peräti kymmenen ässää. Hakkuri Urpo Sivula ratkaisi käytännössä toisen erän ja VaLePan parhaana palkittu Ekman neljännen.

Ketkä nousivat syksyn VaLePa-hahmoiksi?

”Ekman on ollut tosi kova. Raakilemainen ruotsalainen on pelannut hyviä otteluita illasta toiseen. Toisena pitää mainita Sivula. Taso on pysynyt aika tapissa koko ajan”, Kangaskokko kehui.

VaLePa vetää nyt viikon verran henkeä. Yhteisharjoitukset jatkuvat 29. joulukuuta. Seuraava liigapeli on ohjelmassa jo 4. tammikuuta.