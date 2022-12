Suvionni jatkoi voittoputkeaan Teivossa – ohjastaja on havainnut selvän muutoksen

Kahdeksanvuotias ruuna otti tiistaina Jarmo Saarelan ohjastamana jo kuudennen peräkkäisen voittonsa.

Ylöjärvi

Ruoveteläisen Juhani Inkisen voittokoneen Suvionnin menestys jatkui Teivon kylmäveri­lähdössä. Kahdeksanvuotias ruuna otti Jarmo Saarelan ohjastamana jo kuudennen peräkkäisen voittonsa. Koko kauden 12. tolppa tuli ajalla 26,3/2 160 metriä.

”Tämä on kova hevonen ja se on kehittynyt viime aikoina. Eniten minä pelkäsin Jukka Torvista”, Saarela tunnusti voittajahaastattelussa.

Lähdön viimeisen kierroksen Saarela ajoi Torvisen Tulipiirron rinnalla ja lähdön ykkönen ratkesi vasta Teivon radan loppusuoralla.

”Nykyään ruuna on hieman rauhallisempi lähdössä. Tällä on hirmuinen jakso. Välillä pystyn hengittämäänkin hevosen rattailla” Saarela viittasi ajokkinsa epävarmuuteen ja laukkariskiin.

Tiistai-illan Toto5-pelin suurimmat setelit jaettiin 3-vuotiaiden tammojen 2 100 metrin tasoitusajossa. Paalulta lähtenyt Esa Holopaisen ohjastama Dodii johti lähtöä koko matkan ajan, eikä suosikiksi pelattu Callela Ladybird pystynyt antamaan vastusta. Dodiin kauden avausvoitto tuli ajalla 16,1/2 100 ja samalla tamman palkintosumma kasvoi 2 000 eurolla.

”Tätä on odotettu. Dodii on ihan pystyvä hevonen. Aikaisemmissa starteissa sillä on ollut hieman epäonnea. Keulasta on lyhin matka maaliin. Tamma on vielä hieman arka”, Holopainen kertoi juoksun jälkeen.

T5-pelin muut voittajat olivat Jukka Torvisen naruttelemat What The Hell ja Janelle sekä Ari Moilasen Silent Starlight. Torvisen ilta oli erinomainen, sillä ravien kolmannen voittonsa hän otti lämminveristen 2 100 metrin ryhmässä suosikki Credit to Lovella.

Toto5-pelin oikea rivi palautti 217,53 euroa.