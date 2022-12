Uusi akatemia tulee toimimaan Nokianvirran yläkoulussa, Nokian lukiossa ja Tredun Nokian toimipisteessä.

Nokialle perustetaan ensi vuonna koripalloakatemia. Kyseessä on yhteishanke, jossa mukana ovat Koripalloliitto, Olympiakomitea, BC Nokia, Nokian kaupunki ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

”Tämä on ainutlaatuinen konsepti, jonka perustana toimii osaava opettajakoulutuksen saanut maajoukkuevalmentaja. Kyseessä on yhden lähdön malli, jossa kaikki tapahtuu oppilaan ja opiskelun ehdoilla samassa paikassa”, Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann kertoo Nokian kaupungin tiedotteessa.

”On tärkeää, että koulumaailma sopeutuu päivä päivältä paremmin nykypäivän vaatimuksiin.”

Akatemian vastuuvalmentajana aloittaa Juha-Pekka Männistö. Pitkään nuorten maajoukkueissa työskennelleen Männistön apuvalmentajiksi BC Nokia palkkaa päätoimiset valmentajat.

Akatemia tulee toimimaan Nokianvirran yläkoulussa, Nokian lukiossa ja Tredun Nokian toimipisteessä.

Pelaajat harjoittelevat koulupäivän lomassa kouluympäristössä useina päivinä kahdesti päivässä, mutta pelit he pelaavat omissa seurajoukkueissaan. Pelaajille tehdään yksilölliset kehityssuunnitelmat urheilusta ja opinnoista.

”Uskomme, että tämä on malli, joka toteutuessaan on muotoiltavissa ja sovellettavissa myös muualla ja muiden lajien parissa ympäri Suomea. Paikallisten toimijoiden merkitys on suuri, koska he osaavat huomioida paikalliset vaatimukset tällaisessa kokonaisuudessa”, Dettmann sanoo.