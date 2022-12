Tamperelainen Heikki Oksala ajaa Lionel Messin entisellä autolla: ”Emmää sitä mihkää Helsinkiin anna”

Tampereella on auto, jolla on huima historia.

Tamperelaisella Heikki Oksalalla, 72, on arkikäytössään auto, jolla on huima historia. Oksalan Audi on aiemmin ollut jalkapalloilun supertähdellä ja tuoreella maailmanmestarilla Lionel Messillä.

Argentiinalaistaiturin auto päätyi Oksalalle jouluna 2018. Hän osti hulppean Audin, kun kotimainen autokauppa kaupitteli sitä verkkohuutokaupassa.

Suomeen auto päätyi koripalloilija Petteri Koposen, 34, kautta. Koponen osti Audin Messiltä vuonna 2016, kun argentiinalaistähti myi sitä seuran sisäisesti. Sekä Messi että Koponen edustivat tuolloin suurseura Barcelonaa, Messi jalkapallossa ja Koponen koripallossa.

Sittemmin Koponen siirtyi saksalaiseen Bayern Müncheniin ja sai uudelta seuraltaan sponsoriauton käyttöön. Sekin sattui olemaan Audi ja Koponen päätti myydä Messiltä hankitun auton.

Nykyisin Oksalan omistuksessa oleva auto on Audin A7-malli. Se on vuosimallia 2015 ja siinä on 3,0-litrainen dieselmoottori. Auton tehoksi on ilmoitettu 272 hevosvoimaa ja huippunopeudeksi sille on luvattu 250 km/h.

Audin rekisterikilpi painuu mieleen.

Audin rekisterikilpi on asiaankuuluvasti, mutta toki huomiotakin herättävästi MES-51.

”Olen seurannut Messiä tosi pitkään. Minusta hän on paras jalkapalloilija. Sitten sattumalta näin lehdissä maininnan, että Petteri Koponen tuo Messin auton Suomeen”, Oksala kertoo.

”Ei ollut mitään tarvetta vaihtaa autoa silloin, mutta kun näin tällaisen mahdollisuuden niin ajattelin, että kokeillaan jos onnistuisin Messillä olleen auton hankkimaan”, talous- ja pankkialalta eläköitynyt Oksala jatkaa.

Oksala kuvailee huutokauppaa mielenkiintoiseksi.

”Se lähti hitaasti liikkeelle, mutta jouluaattona oli huutokaupan viimeinen päivä. Siitä se hinta sitten rupesi nousemaan.”

”Perhe söi jouluaattona kello 15–16 aikaan jouluateriaa, ja minä istuin keittiössä huutokauppaa seuraten.”

Kymmenen viime minuutin aikana jäljellä oli enää kaksi huutajaa.

”Sitten yhtäkkiä se toinen huutaja hyppäsikin pois.”

”Minä sitten totesin siihen perheelle, että taisin ostaa auton. Olin tosissani autoa huutamassa, mutta en ihan olisi uskonut, että lopulta sen myöskin saan. Minulle se silti kapsahti ja olin tosi mielissäni, että sen sain.”

Heikki Oksala ja kuuluisa Audi A7.

Oksala muistelee, että auton lopullinen hinta olisi ollut jonkin verran alle 60 000 euroa.

”En ole yhtään katunut auton hinta-laatusuhdetta. Se oli hankintahetkellä kuin uusi ja varusteltu ihan viimeisen päälle.”

”Kyllähän se fiilinki ja tunnelma oli muistiin painuva, kun kaverin kanssa auton sitten raisiolaisesta autokaupasta hain. Hiljakseen ja kunnioituksella köröteltiin Tampereelle.”

Vuoden 2018 myynti-ilmoituksen mukaan autolla oli tuolloin ajettu 19 789 kilometriä. Oksala kertoo, että autolla on nyt ajettu 78 000 kilometriä, eli se on ollut normaalissa käytössä, eikä ”näyttelyesineenä”.

”Se on aivan loistava käyttöauto. Ja täysin harmiton on ollut tekniikaltaan.”

Heikki Oksala on ajanut jo useamman vuoden Lionel Messin entisellä autolla.

Oksala sanoo, ettei hän ole varsinaisesti mikään autoharrastaja. Hänen vaimollaan on käytössä toinen auto, mutta muita autoja taloudessa ei ole.

”Se on vain oma juttunsa ajaa Messin autolla”, Heikki toteaa.

”Liikennevaloissakin on pysähdytty ja tultu kysymään, että myytkö tuon autosi? Ja autoa on kuvattu melko paljon. Eräskin espanjalainen perhe oli aivan haltioissaan, kiersivät autoa ja ottivat kuvia.”

”Yksi yritti saada sitä hääautoksi, mutta emmää sitä mihkää Helsinkiin anna. En päästä sillee silmistäni”, Oksala toteaa painokkaalla Tampereen ”nuatilla”.

Oksala sanoo, ettei ole suhtautunut myyntiehdotuksiin vakavasti.

”En ole periaatteessa sitä kauppaamassa yhtään mihinkään. Ajan sillä lopun ikääni ja sitten jossain vaiheessa se pistetään museoon.”

Oksalan mukaan auton sisustuksessa tai ajokissa muuten ei ole varsinaisesti viittauksia Messiin tai Barcelonaan – rekisteritunnusta lukuun ottamatta.

”Auton järjestelmän puhelinmuistiossa oli kyllä espanjankielisiä nimiä. Ne saattoivat olla Messin jäljiltä. Ne ovat sittemmin poistuneet sieltä, kun päivitin järjestelmän.”

”Ei siellä Neymarin numeroa ollut, sen olisin kyllä huomannut”, Oksala naurahtaa.

Auton sisällä ei mikään vihjaa edellisistä omistajista.

Oksala muistelee varsinkin Messin aikaa Barcelonassa erityisellä lämmöllä.

”Niissä peleissä tapahtui aivan ihmeellisiä asioita Messin ansiosta. Ja silloin kun hän oli fyysisesti parhaimmillaan – vielä nopeampi kuin nyt – niin hän piti vastustajia täysin pilkkanaan.”

Lionel Messi juhli ensimmäistä maailmanmestaruuttaan sunnuntaina.

Argentiinaa Oksala kannusti MM-kisoissa nimenomaan Messin takia. Argentiinan tosifaniksi hän ei itseään laske, vaikka piti aikoinaan myös Diego Maradonaa huimana pelaajana.

Syntyperäisenä tamperelaisena Oksala kertoo seuraavansa intensiivisesti myös jääkiekkoa.

”Messi on toki aivan oma lukunsa, mutta tunnustaudun kokonaiskuvassa enemmän jääkiekon – ja Tapparan kannattajaksi”, korkealla tasolla kilpaa nuorempana soutanut Oksala kertoo.

Yhtä kaikki, Messin ja Argentiinan riemukas maailmanmestaruus kosketti intohimoista urheilumiestä.

”Tunnustan, että liikutustakin oli sunnuntaina. MM-finaali oli hurja peli kaikkine käänteineen ja tämä oli Messille mielettömän hieno tapa kirkastaa ja huipentaa ura.”

Tuntuuko Messin ex-Audin ajaminen nyt entistä hienommalta?

”Hienolta on tuntunut koko ajan, mutta toki nyt on sellainen tunne, että tulipas täysosuma. En olisi aavistanut, että tällainenkin kunnia (maailmanmestaruus) Messille vielä tulee. Sitä kautta asiaa tulee heijasteltua vähän tuohon autoonkin.”