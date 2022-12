Onko tämä Suomen suurin kunnianosoitus Messille? Tällainen tribuutti tehtiin jalkapallon supertähdelle Valkeakoskella

Argentiinan tähtipelaajalle Lionel ”Leo” Messille tehtiin Valkeakoskella näyttävä kunnianosoitus. ”Se, mitä hän tekee kentällä, on uniikkia”, valkeakoskelainen Jussi Tervaniemi perustelee tempausta.

Suomen suurin Messi-tribuutti Suomen kauneimmalla kentällä? ”Tämä on tehty pilke silmäkulmassa, mutta on silti meidän näköinen hanke”, valkeakoskelainen Jussi Tervaniemi kertoo Tehtaan kentällä tehdystä tempauksesta.

Kun Argentiina voitti sunnuntaina jalkapallon MM-kultaa, oli finaalin ja koko turnauksen juhlituin pelaaja Argentiinan kapteeni Lionel Messi.

Jalkapallon supertähti kertoi MM-finaalin alla, että Qatarissa pelattava ottelu jäisi hänen uransa viimeiseksi maaotteluksi. MM-voiton jälkeen hän kuitenkin sanoi argentiinalaiselle Tyc Sportsille aikovansa sittenkin jatkaa maajoukkueessa.

Ennen ”Leo” Messin yllätysilmoitusta valkeakoskelainen Duo Tervaniemi, eli Sanna-Kaisa ja Jussi Tervaniemi, oli jo ennättänyt tehdä yhdelle historian parhaista pelaajista näyttävän kunnianosoituksen yhdessä muusikko Antti Parangon ja valokuvaaja Olli Myyrän kanssa.

Duo lähetti Tehtaan kentällä kuvatun lyhyen musiikkivideon maailmalle sunnuntaina sanoin: ”Leolla on tänään viimeistä kertaa maailman painavin pelipaita päällä. Sen inspiroimana syntyi tämä ’jäätävä’ tribuutti Lionel Messille. Voitto kotiin!”

Jos yllä oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.

Soitimme Jussi Tervaniemelle ja kysyimme, mistä tribuutissa on kyse. Futisperheen isä vastaa maanantaina puheluun, kuinkas muutenkaan kuin Argentiinan pelipaita päällään.

”Messi jalkapalloilijana ihan äärimmäinen pelaaja, joka on tuonut elämyksiä ja iloa minulle – ja nyt lapsillemme minun kauttani – viimeisen 15 vuoden ajan”, Hakassa pelaava ja valmentava Tervaniemi kertoo.

Argentiinan voiton hän kuvailee syntyneen kuin Hollywood-käsikirjoituksessa aikaisempien MM-kisojen kirvelevien tappioiden ja Messin lopettamisilmoituksen dramatisoimana.

Tempaus syntyi lumesta ja pakkasesta

Idea supertähden juhlistamisesta syntyi, kun Argentiinan finaalipaikka ratkesi ja selvisi, että finaali voisi olla Messin viimeinen ottelu maajoukkuepaidassa. ”Ajattelin, että jos kaikki menisi todella hyvin ja ottelu päättyisi voittoon, olisi kiva tehdä joku tempaus.”

Ensin Tervaniemi totesi, että muusikkona hänen taitonsa eivät riitä Messin ylistämiseen tämän ansaitsemalla tavalla. Sitten syntyi kuningasajatus. ”Tajusin, kuinka paljon lunta ja pakkasta nyt on. Tuli aivan hullu ajatus: mitä jos lähtisi Tehtikselle tallaamaan lumeen Messin nimen?”

Tervaniemi soitti Valkeakosken Tehtis oy:n Markku Salmiselle ja kysyi lupaa videon tekemiseen, avainta ja valoa kentälle. Salminen innostui ja apu liikeni oitis. ”Hirveällä kiireellä ja vähän hulluuden rajamailla mennään”, Tervaniemi kertaa ja nauraa.

Kolmen tunnin tamppauksen jälkeen Tehtaan kentälle oli syntynyt massiivinen ”Messi 10” -teksti.

Seuraavaksi Tervaniemi keksi, että legendaarisen Olé, Olé, Olé -jalkapalloveisun tavujärjestystä muuttamalla biisin tahtiin voisi laulaa ”ole Leo”. Kappaletta tekemään hän pyysi hämeenlinnalaisen Antti Parangon, joka syttyi idealla ja teki ensimmäisen version biisistä jo saman päivän aikana.

”Viimeinen palanen loksahti, kun kysyin paikalliselta valokuvaajalta Myyrän Ollilta, toimiiko drone tällaisilla pakkasilla. Hän sanoi olevansa ehdottomasti mukana.”

”Koskematon hanki ylsi polviin asti”

Seuraavaksi matematiikan opettajana työskentelevä Tervaniemi piirsi valtavalle Messi-kirjoitukselle mittakaava-kartan, jonka avulla kuvio tampattaisiin lumeen apunaruja hyödyntämällä.

”Kun menimme Tehtikselle, vastassa oli koskematon hanki ja lumi ylsi polviin asti. Pakkasta oli varmaan 15 astetta. Mietin, tuleeko tästä mitään.”

Jo ensimmäisen jättikirjaimen jälkeen Tervaniemi oli yltä päältä hiessä, keho jumitti ja parta oli juhamietomaisessa kuurassa. ”Se oli kova savotta. Tallomiseen meni kolme tuntia.”

Kun palaset olivat kohdallaan ja video oli lopulta valmis, Tervaniemi pohti, olisiko kokonaisuudesta saanut näyttävämmän, jos visio olisi ollut alun perin selkeämpi. Tyytyväinen hän on joka tapauksessa.

”Messi on omistautunut jalkapallolle 20 vuoden ajan, nähnyt vaivaa ja pyhittänyt jalkapallolle ison osan elämästään. Se, mitä hän tekee kentällä, on uniikkia – eivät maalimäärät vaan se, kuinka hän käsittelee palloa ja lukee peliä. Niin ei tee kukaan muu. Messi on ehdottomasti ansainnut tällaisen tribuutin.”