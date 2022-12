MM-finaalissa loistanut tuomari herättää kunnioitusta jo olemuksellaan – näin hän pitää itsensä huippukunnossa: ”Se on toinen rakkauteni”

Argentiina ja Ranska loistivat MM-finaalissa. Erotuomarikin säihkyi.

Puolalainen Szymon Marciniak nousi MM-loppuottelussa kertaheitolla futismaailman tietoisuuteen, jollei jo ollut. Loppuottelusta tuli yksi MM-historian hienoimmista, ja erotuomari pysyi ottelun tasolla.

Hän on saanut kiitosta niin kollegoilta, asiantuntijoilta kuin sosiaalisen median käyttäjiltä.

Huippuonnistuminen maistui 41-vuotiaalle Marciniakille normaaliakin paremmalta, koska hänen koko tuomariuransa oli vielä vähän aikaa sitten tauolla.

"Minulla oli vaikeita aikoja puolentoista viime vuoden aikana. Minulla oli sydänsairaus. Minun täytyi lopettaa tuomarointi, ja jouduin jättämään EM-kisat (2021) väliin. Tunne oli karmea. Nyt en voi olla hymyilemättä”, erotuomari on kertonut mm. Reutersilla.

Onnekseen puolalainen pystyi palaamaan. Hän tuomitsee jalkapallo-otteluita pääasiassa Puolan pääsarjassa Ekstraklasassa, mutta kansainvälisen tunnettuus on tullut esimerkiksi Mestarien liigasta. Niissä karkeloissa myös moni MM-finaalin pelaajista on törmännyt jämäkkään puolalalaiseen.

Harrastaa thainyrkkeilyä

Aiemmat onnistumiset antoivat puolalaiselle MM-kisoihin uskottavuutta, joka esimerkiksi Abdulrahman Al-Jassimilta puuttui kisojen pronssiottelussa.

Jo vilkaisu Marciniakin olemukseen riittää kertomaan, että ytyä riittää.

Puolalainen pitää kuntoaan yllä harrastamalla thainyrkkeilyä.

"Muay Thai on toinen rakkauteni. Se on intohimoni. Rakastan sitä, enkä anna periksi. Taistelen tosissani, sillä ei voi vain teeskennellä taistelevansa”, Marciniak on kertonut gol24:n mukaan.

Twitterissä vitsailtiin ennen finaalia, että tuomari olisi käynyt valmistautumassa MM-finaaliin salilla.

Marciniak ei tietenkään tarvinnut finaalissa kaksinkamppailutaitojaan. Silmä oli kirkas ja vihellys terävä.

Marciniak tuomitsi peliajalla kolme rangaistuspotkua, mutta ehkä vieläkin hienompaa toimintaa oli Ranskan Marcus Thuramin varoittaminen filmaamisesta, kun hyökkääjä yritti hankkia joukkueelleen rangaistuspotkun heittäytymällä.

Finaalin jälkeen tuomari näytti myös inhimillisyyttään käydessään kättelemässä ja lohduttamassa ranskalaistähti Kylian Mbappéa, joka oli iskenyt ottelussa hattutempun.

Debytoi Ekstraklasassa

Marciniak pelasi jalkapalloa itsekin ennen kuin alkoi tuomariksi. Roolinvaihtoon liittyy eri medioiden mukaan maukas tarina.

Mediatietojen mukaan nuorella Marciniakilla oli vaikeuksia itsehillintänsä kanssa. Hänet ajettiin kerran kentältä, kun hän oli hiiltynyt tuomarille itseensä kohdistuneeseen ruman taklauksen jälkeen.

Marciniak kertoi keskustelleensa tilanteesta tuomarin kanssa ottelun jälkeen.

"Tuomari sanoi minulle, että jos tämä on mielestäsi helppoa, niin mene itse kokeilemaan. Ajattelin, että miksipä ei. Minun täytyi todistaa olevani häntä parempi, joten menin välittömästi (tuomari)kurssille”, Marciniak sanoi Daily Mailin mukaan.

Puolalainen debytoi tuomarina maansa pääsarjassa Ekstraklasassa 2009. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli ns. Fifa-tuomari eli hän sai oikeuden tuomita kansainvälisiä otteluita. Hän pääsi Euroopan jalkapalloliiton Uefa eliittituomarien ryhmään 2015.

MM-kisat mukaan lukien hän on tuominnut tällä kaudella eli viime kesästä lähtien yhdeksän kansainvälistä ottelua.

Szymon Marciniak auttoi Ranskan Kylian Mbappen ylös nurmelta MM-finaalin tuoksinassa.

Szymon Marciniakin (toinen oik.) johtama tuomaritiimikin sai mitalit MM-finaalin jälkeen.

Mestarien liigaa hän on viheltänyt kaudesta 2014–2015 lähtien yhteensä 39 ottelua.

Hän on tuominnut urallaan myös yhden Suomen maaottelun: keväällä 2015 Belfastissa, kun Pohjois-Irlanti voitti Suomen EM-karsinnoissa 2–1.

Keräsi suitsutusta

Argentiina juhlii sunnuntaina maailmanmestaruutta voitettuaan Ranskan rangaistuspotkukilpailussa 4–2. Finaalin varsinainen peliaika päättyi 2–2 ja jatkoajalla kumpikin joukkue teki yhden maalin.

Vuoden 2010 MM-finaalin tuominnut Howard Webb ylisti WP Sportowefaktyn mukaan puolalaisen finaalisuoritusta.

"MM-historian paras tuomarisuoritus. Olen ylpeä. Szymon oli fantastinen, mutta koko tuomaritiimi ansaitsee kiitosta, koska esimerkiksi paitsiotuomiot avainhetkillä olivat hyviä”, Webb sanoi.

Myös puolalaissivusto PSN Futbol hehkutti Marciniekia.

"Paras puolalaissuoritus arvoturnauksessa sitten 1982”, PSN twiittasi.

Puolan miesten maajoukkue on voittanut MM-kisoissa kahdesti pronssia, viimeksi 1982. Puolalla ei kulje nykyään yhtä hyvin maajoukkueena, mutta tuomaritiimi osoitti kuuluvansa tällä hetkellä terävimmälle huipulle.