Suomalaisuimarit paukuttelivat SE-aikoja Melbournessa lyhyen radan MM-kisoissa ja saavuttivat tavoitteensa, eli jatkopaikkoja. Se ei ollut ennalta lainkaan itsestäänselvää, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti

Uintikuningatar Veera Kivirinta vastasi Suomen maajoukkueen hienoimmasta tarinasta Melbournessa lyhyen radan MM-kisoissa kuluneella viikolla.

Kivirinta, 27, saavutti Australiassa finaalipaikan. Hän ui sunnuntain vastaisena yönä kahdeksanneksi päämatkallaan 50 metrin rintauinnissa ajalla 29,84.

Tapa, jolla Kivirinta sivusi parasta sijoitustaan lyhyen radan MM-kisoissa, oli häkellyttävä.

Hän ui jo päämatkansa alkuerissä uuden ennätyksensä 29,72. Kaikki kolme uintiaan kahden altaanmitan matkalla Kivirinta kellotti alle aiemman ennätyksensä.

Tällainen tykitys ei ollut lainkaan itsestäänselvää. Kivirinnan kuviot menivät vasta syksyllä isosti uusiksi, kun TaTU Tampereen uimari muutti Helsinkiin. Päävastuun valmennuksesta otti Matti Mäki, Jere Jänneksen jäädessä taustalle.

Veera Kivirinta suoriutui Melbournessa yli odotusten. Myös viime vuonna Kivirinta sijoittui kahdeksanneksi lyhyen radan MM-kisoissa 50 metrin rintauinnissa.

Koko syksyn Kivirinta on ollut kovan kuorman alla ja etsinyt tasapainoa töiden sekä harjoittelun välillä. Hän on suorittanut opintoihin liittyvää työharjoittelua, mikä on tarkoittanut täysiä työpäiviä. Tämä pakotti rintauintispesialistin muuttamaan harjoitteluaan todella paljon aiemmasta.

Kamppailua Kivirinta on käynyt syksyn aikana niin fyysisen kuin henkisen jaksamisensa kanssa.

Kivirinta itse kommentoi Uimaliiton äänitteessä, ettei osannut odottaa, miten hyvin kisat menisivät. ”Olen itsestäni oikein ylpeä ja tyytyväinen”, hän sanoi. Ja niin kuuluukin. Onneksi Kivirinta ei lopettanut uraansa muutama vuosi sitten ennen Tampereelle muuttoaan. Silloin tulokset olivat junnanneet paikoillaan, mutta nyt hän on palannut tosissaan takaisin huipulle.

Lue lisää: Uintikuningatar oli lopettamassa 25-vuotiaana, kunnes uusi suunta uralle löytyi Tampereelta – huipulle palauttaneeseen valmentajaan riitti ennakkoluuloja: ”Minusta hän oli tosi outo”

MM-kisat Suomalaisten parhaat tulokset Veera Kivirinta 50 m rintauinti: 29,72 PB / 8:s Ida Hulkko 100 m rintauinti: 1.04,85 / 9:s Olli Kokko 50 m rintauinti: 26,24 SE / 11:s Ronny Brännkärr 100 m sekauinti: 52,28 SE / 17:s 200 m sekauinti: 1.55,33 PB / 19:s 200 m vapaauinti: 1.45,42 PB / 26:s Laura Lahtinen 200 m perhosuinti: 2.05,13 SE / 8:s 100 m perhosuinti: 56,88 SE / 16:s 200 m sekauinti: 2.10,66 PB / 21:s Uimarin perässä paras aika MM-kisoissa ja loppusijoitus.

Kovia suorituksia olivat myös tatulaisen Ida Hulkon välieräpaikat 50 ja 100 metrin rintauinnissa.

Erityisesti pidempi matka osoitti, että Hulkko on palannut maailman kärkeen. Hän alitti 1.05:n ensimmäistä kertaa liki kahteen vuoteen. Edellisen kerran tämä tapahtui lyhyen radan EM-kisoissa maaliskuussa 2021.

Suorituksen arvoa nostaa se, etteivät Hulkonkaan lähtökohdat olleet helpot. Tamperelainen oli sivussa kovista kansainvälisistä kisoista puoli vuotta. Lokakuussa Hulkko palasi maailmancupin kisoihin Saksassa ja kamppaili sen jälkeen muun muassa uintitekniikkansa kanssa.

Olli Kokko ui yhden Suomen joukkueen neljästä SE-ajasta.

Kaksikon ohella koko joukkueen panos oli vahva.

TaTUn Olli Kokko kauhoi päämatkallaan 50 metrin rintauinnissa uuden Suomen ennätyksen.

Helsinkiläisestä Laura Lahtisesta on kohistu uintipiireissä jo vuosia. Hän on pystynyt vuosi vuodelta kehittymään ja oli nyt Kivirinnan ohella toinen suomalainen, joka saavutti finaalipaikan MM-altaassa. Suomen ennätyksiä Lahtinen ui kaksi.

Toinen huippulupaava nuori, Tampereella asuva ja harjoitteleva Ronny Brännkärr, 20, rikkoi jälleen 100 metrin sekauinnin Suomen ennätyksen ja jäi niukasti välierien ulkopuolelle päämatkallaan. Kaikilta matkoiltaan Brännkärr kellotti oman ennätyksensä.

Australiaan Suomen pieni joukkue lähti tavoitteenaan jatkopaikat. Siinä uimarit onnistuivat kiitettävästi. Suomalaiset saavuttivat kaksi finaalipaikkaa ja neljä välieräpaikkaa. Lisäksi uimareilta nähtiin neljä Suomen ennätystä ja neljä henkilökohtaista ennätystä.

Kunnon ajoitus onnistui viisikolta nappiin, minkä ennätyskarkelot todistavat.

Pariisin olympialaisissa uidaan 2024 pitkällä radalla, joten aivan yksi yhteen lyhyen radan MM-kisoista ei voi johtopäätöksiä vetää viiden renkaan kisoihin. Esimerkiksi rintauinnissa kilpaillaan Pariisissa vain 100 ja 200 metrillä.

Olympiarajoja aletaan tavoitella maaliskuun alussa. Sen suhteen suomalaisten huippujen tulokset herättävät jo toiveita.