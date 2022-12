Rangaistus­potkujen saaminen on outoa onnen­kauppaa MM-kisoissa – pronssi­pelin farssi kertoo kaiken

Kroatian onneksi väärällä tuomiolla ei ollut merkitystä, koska Kroatia voitti Marokon 2–1 ja nappasi pronssimitalit, kirjoittaa urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Jalkapallon MM-kisoissa on noussut esille montakin kummallista asiaa. Yksi niistä on se, milloin ottelussa saa rangaistuspotkun.

Tuorein esimerkki on lauantain pronssiottelusta, jossa Kroatian Josko Gvardiol selkeästi kampattiin takaapäin rangaistusalueella. Tilanne ei aiheuttanut qatarilaiselle päätuomarille Abdulrahman Ibrahim Al-Jassimille minkäänlaista pohdintaa: ei pilkkua. VAR-kopissa oltiin samaa mieltä. Al-Jassimin ei tarvinnut lähteä katsomaan tilannetta uudestaan videolta.

Esimerkiksi BBC:n asiantuntija, entinen maajoukkuepelaaja Danny Murphy totesi, että tilanne oli selkeästi rangaistuspotkun paikka. Myös entinen erotuomari ja MTV:n asiantuntija Mikko Vuorela totesi, että ”täysin käsittämätöntä”.

Toisin ollut muutamissa muissa kiistanalaisissa tilanteissa. Esimerkiksi Marokolta jäi mahdollinen rangaistuspotku saamatta välierässä Ranskaa vastaan. Samoin Kanadalta Belgiaa vastaan alkulohkovaiheessa.

Erikoista on se, että tilanteet on kuitattu nopeasti ja esimerkiksi Marokon kokemaa vääryyttä ei edes voinut tarkistaa VAR:lla hassun sääntöpykälän takia. Kiistanalaisia tilanteita on ollut muitakin MM-kisojen aikana.

Toiseen suuntaankin on mennyt: Argentiina sai Hollanti-ottelussa heppoisin perustein rangaistuspotkun eikä kaikkien asiantuntijoiden mukaan välieräottelussakaan Argentiinan saama rangaistuspotku ihan selkeä ollut.

VAR-videotarkastusten piti karsia vähintäänkin pahimmat tuomarivirheet maalitilanteissa ja rangaistusalueilla. Välillä videoita hinkataan edestakaisin ja välillä ei hinkata ollenkaan, vaikka syytä olisi.

Fifalla on pohdinnan paikka. Onko kaikissa Fifa-maissa säännöt samanlaiset ja onko VAR-kokemus riittävää. Siltä ei nyt vaikuta.

