Akaa-Volley haki tärkeän vierasvoiton Loimaalta – Hurrikaanin tähtihakkuri loukkaantui

Akaa-Volley jatkaa miesten lentopalloliigassa kolmantena. Vierasvoitto oli tärkeä sarjataulukkoa ajatellen.

Aamulehti

Sarjakolmonen Akaa-Volley haki pienten vaikeuksien jälkeen täydet kolme pistettä Loimaalta miesten lentopalloliigassa perjantaina. Akaa voitti Hurrikaani-Loimaan erin 3–1 (25–17, 27–25, 20–25, 25–17).

Toinen erä meni niukasti jatkopalloilla Akaalle ja kolmas erä lipsahti kotijoukkue Hurrikaanille. Lopulta Akaa pystyi neljännessä erässä kontrolloimaan peliä niin, että pistemenetystä ei tullut.

”Meiltä tasapainoinen suoritus. Olimme joka osa-alueella riittävän hyviä”, Akaa-passari Anton Välimaa summasi Ruudun haastattelussa.

Hurrikaanin tähtihakkuri, latvialainen Kristers Dardzāns loukkaantui kolmannessa erässä. Jalkavamman saanut Dardzāns kannettiin kentältä tilanteessa 19–19. Hurrikaani sai ikävästä loukkaantumisesta virtapiikin ja käänsi kolmannen erän itselleen.

”Tuntui, että meillä karkasi homma käsistä ja Hurrikaani onnistui käsittelemään sen erän lopun paremmin”, Välimaa mietti.

Runkosarjan pistepörssiä johtavan ja isossa roolissa olevan hakkurin poissaolo kuitenkin näkyi karusti seuraavassa erässä. Akaa kokosi rivinsä erätappion jälkeen ja vei neloserän varmasti nimiinsä. Hakkuriksi tullut Miro Leinonen ei pystynyt roolia samalla tapaa täyttämään.

Hurrikaanille iloinen asia oli pitkän loukkaantumisen jälkeen kentällä nähdyn yleispelaaja Aleksi Muukkosen paluu.

Akaa-hakkuri Ali Fazli oli tutun tehokas ja harppasi ison loikan kohti pistepörssin kärkisijoja. Fazli summasi 23 pistettä, joskin tehotilasto +12 jätti hieman parannettavaa. Yleispelaaja Mohammedreza Beik pelasi pirteästi ja saldosi 12 pistettä.

Voitto oli Akaalle tärkeä, ettei sarjataulukon kärkikaksikko VaLePa ja Loimu karkaa. Nyt Akaa on kolme pistettä kaksikkoa takana ja Loimu ja VaLePa kohtaavat lauantaina. Kärkinelikko, johon kuuluu myös joensuulainen Karelian Hurmos, on karkaamassa. Nyt viidentenä olevan Hurrikaanin ero Hurmokseen on seitsemän ja Akaaseen kymmenen pistettä.

”Sanoisin syyskauden arvosanaksi tässä kohtaa yhdeksän. Kivasti on mennyt, mutta on ollut pelejä, jotka olisi pitänyt hoitaa paremmin. Mutta niitä tulee pitkässä sarjassa”, Välimaa tuumi.

Akaa-Volley pelaa vielä kerran ennen joulua. Turkulainen TuTo Volley saapuu Akaa-areenaan 21. joulukuuta.