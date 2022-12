Aamulehti näyttää Loimu–VaLePa-pelin Viikon otteluna suorana tässä jutussa lauantaina kello 18. Ottelu on katsottavissa myöhemmin myös tallenteelta viikon ajan.

VaLePa on päässyt hyvään iskuun lentopalloliigassa.

Aamulehti

Vammalan Lentopallo matkaa Raision Loimun vieraaksi miesten lentopalloliigassa lauantaina. Kyseessä on sarjan ehdoton kärkiottelu. VaLePa johtaa liigaa ja Loimu on tasapistein toisena. Loimu on pelannut kaksi ottelua enemmän kuin sastamalalaiset.