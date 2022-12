Pyrinnön alkukausi naisten Korisliigassa on ylittänyt kaikkien odotukset – päävalmentaja Petteri Molenius kertoo yhdysvaltalaistähdestä: ”Suomalaistyyppinen luonne”

Oivat kesähankinnat ovat olleet iso tekijä Pyrinnön menestyksessä naisten Korisliigassa. Viime kausien tuska on helpottanut.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö on ylittänyt naisten Korisliigassa jopa päävalmentajansa odotukset, Pyrintö-luotsi Petteri Molenius kertoo.

Pyrinnön viime kausien saldo liigapeleistä – 53 ottelua, 51 tappiota – oli murheellinen. Täksi kaudeksi laiva on kääntynyt voimallisesti. Pyrintö on naisten Korisliigassa viidentenä, kun enää viisi runkosarjaottelua on pelaamatta. Juuri viides sija tietäisi paikkaa ylempään jatkosarjaan – ja varmaa pääsyä puolivälieriin.

”Olemme paremmassa asetelmassa kuin uskalsin toivoa. Olen todella tyytyväinen. Olemme löytäneet pelitapaamme, avoimella kentällä juoksemiseen, sopivat yhdysvaltalaiset, minkä lisäksi roolitus on osunut kohdilleen koko joukkueen leveydeltä”, Molenius analysoi.

Pyrinnön menestyksen takana on monta tekijää, mutta yksi merkittävimmistä ovat olleet onnistuneet kesähankinnat. Moleniuksen ensimmäiselle päävalmentajakaudelle tuodut yhdysvaltalaiset Reili Richardson (20,7 pistettä ottelua kohden) ja Tera Reed (18,5) sekä BC Nokiasta Pyrintöön läpimurtoaan tekemään siirtynyt Ellen Järvinen (14,2) ovat tehneet Pyrinnön (76,5) pisteistä 69,8 prosenttia.

Ilman laadukkaita yhdysvaltalaisia on Korisliigassa vaikeaa menestyä.

”Esimerkiksi Joensuusta tullut Niina Sedano on ollut todella loistava pelaaja roolitusten kannalta. Jokaiselle pelaajalle ei voi antaa paljon palloa. Niina voi pelata 35 minuuttia ilman palloa ja tehdä valtavan vaikutuksen voittamiseen. Tällaisia roolipelaajia meillä on useita”, Molenius kehuu.

Richardson, 24-vuotias ja 180-senttinen takapelaaja, on Pyrinnön kapellimestari pallon kanssa. Punavalkoiset perustavat miesten liigajoukkueensa tavoin pelinsä vauhtiin, mikä kaipaa toimiakseen ohjaksiin Richardsonin kaltaista maestroa.

Richardson on Korisliigan pistetilastossa kuudentena ja syötöissä kolmantena. Huippuhetki nähtiin marraskuun lopun FoA-voitossa, kun Richardson sipaisi maltillisen tilastorivin: 44 pistettä, 16 levypalloa ja 6 korisyöttöä.

”Reili on aika hiljainen. Jos tulee hyvästä yliopistosta ja on ollut siellä hyvä pelaaja, silloin joskus tullaan Suomeen nokka pystyssä. Hän on suomalaistyyppinen luonne. Tiukkojen paikkojen tärkeä johtaja meille”, Molenius taustoittaa.

Pyrinnön ensimmäisenä tavoitteena oli selviytyä Suomen cupiin, jossa tamperelaiset ovat edenneet jo välieriin. Seuraavana tavoitteena häämöttää himoittu ylemmän jatkosarjan paikka.

”Meillä on tärkeitä, voitettavissa olevia pelejä paljon jäljellä. Jos kaikki menee nappiin, en näe mitään syytä, miksemme me voisi päästä ylempään jatkosarjaan”, Molenius lausuu.