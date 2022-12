Reima-Ville Roos torjui Kooveelle voiton tärkeässä kamppailussa Joensuun Kiekko-Poikia vastaan – ”On ollut henkisesti aika vaikeaa”

Kooveen ja Joensuun Kiekko-Poikien kaikki kohtaamiset tällä kaudella ovat olleet todella tiukkoja. Tämäkään kerta ei ollut poikkeus.

21-vuotias Reima-Ville Roos on syntynyt Kangasalla ja pelannut junioripolkunsa aikana Kangasalan Kisa-Eaglesissa ja Ilveksessä.

Kooveen ja Joensuun Kiekko-Poikien välinen tärkeä keskikastin kamppailu jääkiekon miesten Mestiksessä ei kenties jää historiankirjoihin sarjan parhaimpana tai vauhdikkaimpana jääkiekko-otteluna. Ottelu oli odotetusti kuitenkin jälleen hyvin tasainen.

Suorasta pudotuspelipaikasta taistelevat Koovee ja JoKP ovat kohdanneet tällä kaudella aikaisemmin kahdesti, edellisen kerran viime lauantaina. Molemmat ottelut ovat päättyneet JoKP:n 3–2 voittoihin jatkoajalla. Ottelutapahtumat ja maalipaikat huomioiden joensuulaiset olisivat ansainneet voiton kolmannestakin kohtaamisesta, mutta Koovee kamppailikin Hakametsässä torstaina voiton lukemin 2–1 (1–0, 0–1, 1–0).

Kooveen voiton takaajaksi nousi Mestis-uransa ensimmäisen voiton torjunut Reima-Ville Roos. Ottelussa 37 kertaa torjunut Roos torjui myös yhden rangaistuslaukauksen kolmannen erän lopun ratkaisuhetkillä. Ainoa Roosin päästämä maali syntyi ylivoimalla. Myös molemmat Kooveen tekemät maalit syntyivät ylivoimalla.

Kooveen ylivoima on tällä kaudella jonkin verran yskähdellyt. Tämän illan kaksi onnistumista kahdella ylivoimalla tarjosivat pienen pilkahduksen tamperelaisten ylivoimapotentiaalista. Kooveen ensimmäinen maali syntyi Oskari Kantolan todella kovasta viivapyssystä toisen erän alussa. Maali oli Kantolalle kauden neljäs.

Reima-Ville Roos torjui ottelussa yhteensä 37 kertaa.

Uskoa tulevaan

Ottelun ratkaisumaalin teki Samu Markkula Santtu Hakasen ja Kantolan syötöstä, kun kolmatta erää oli jäljellä reilut viisi minuuttia. Osumalla Markkula nousi Kooveen pistetilastoissa kultakypärä Okko Kangasniemestä pisteen päähän. Kangasniemen maalittomien otteluiden putki sen sijaan kasvoi torstaina jo 13:n ottelun mittaiseksi.

JoKP haki ottelun loppuminuuteilla tasoitusta ilman maalivahtiakin, mutta Kangasalla syntynyt ja Kangasalan Kisa-Eaglesissa sekä Ilveksessäkin juniorivuosinaan pelannut Roos taisteli voiton kotijoukkueelle.

”Syksy on ollut vähän vaikea henkisesti, eikä paljoa onnistumisia ole tullut. Vaikeaa on ollut ja tuntunut, että mikään ei oikein onnistu. Nyt on hyvät fiilikset, tämä voitto ruokkii paljon itseluottamusta ja iloa”, Roos sanoi ottelun jälkeen.

Roos sanoo, että on nauttinut tekemisestä joka päivä hallilla, vaikka edustuksen kanssa tekeminen on lipsunut ja pelejä on tarjoutunut vähänlaisesti.

”Sain tästä kuitenkin hyvän onnistumisen, joka luo valtavasti uskoa, pelaanpa sitten otteluja Mestiksessä tai alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa.”

Roos on pelannut Kooveessa kaudesta 2019–2020 saakka. Ottelu oli Roosille tällä kaudella Mestiksessä viides. Alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa hän on torjunut tällä kaudella 10 kertaa.

Kooveen voittomaalin laukoi Samu Markkula (keskellä).

”Vaikea ilta”

Voitosta huolimatta Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela oli ottelun jälkeen mietteliäs.

”Oli vaikea ilta. Luotiakin väistettiin. Mutta maalivahtipelimme oli tänään huippuluokkaa. Se ja aiemmin yskähdelleen ylivoimapelin onnistumiset toivat voiton tänään. Hyökkäyspelimme oli aika lailla piipussa”, Kuusela sanoi C Moren haastattelussa ottelun jälkeen.

Kooveen kulunut kausi on ollut vaikea ja vaihteleva. Matkalle on mahtunut neljän ottelun tappioputkia sekä yksi viiden ottelun voittoputkikin. Joukkueen alkukautta hankaloittivat erinäiset kokoonpano-ongelmat. Viime viikkoina joukkueen miehistö on pysynyt suhteellisen hyvin terveenä. Aiemmin tällä viikolla joukkueesta poistui ikää ja kokemusta, kun Tomi Iso-Mustajärven sopimus purettiin.

JoKP:n 1–1-tasoitusosuman teki Nicolas Werbik ylivoimalla.

Alivoima vakuuttavaa

Kooveen alivoima on läpi kauden ollut hyvää ja yhtä sarjan parhaista. Torstaina JoKP onnistui viidestä ylivoimasta vain yhden kerran ja hassasi rangaistuslaukauksen, joka olisi voinut ratkaista ottelun voiton joensuulaisille.

Voiton myötä Koovee siirtyi sarjataulukossa JoKP:n ohi seitsemänneksi. Viimeisessä suorassa pudotuspelipaikassa kiinni oleva Kokkolan Hermes on Kooveeta pisteen edellä. Nyt kolme pistettä Kooveen takana oleva JoKP on kuitenkin pelannut kolme ottelua tamperelaisia vähemmän.