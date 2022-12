Harvinainen kunnianosoitus saa Pekka Rinteen yhä hämilleen: ”Tuntuu kyllä hurjalta”

Pekka Rinne valmentaa maalivahteja nuorten maajoukkueessa. Keväällä Nashvillessa paljastetaan Rinteen patsas.

Pekka Rinteen pelinumero jäädytettiin helmikuussa 2022. Hän on innoissaan uudesta tehtävästään. ”Vaikka on pitkä peliura takana, tässä oppii koko ajan paljon muilta valmentajilta ja pelaajilta”, hän sanoo.

Aamulehti, Vantaa

Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkueen ylivoimaisesti tunnetuin nimi löytyy vaihtopenkin takaa. Huiman uransa kauteen 2020–21 päättänyt Pekka Rinne toimii kisoissa suomalaisten maalivahtivalmentajana.

Kyseessä on Rinteen ensimmäinen pesti peliuran päättymisen jälkeen. Ja ehkä hieman yllättäen kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Rinne nähdään nuorten arvokisoissa.

Rinne oli yksi NHL-aikansa parhaista maalivahdeista, mutta nuorena hänen edellään oli monta suomalaista. Vuotta nuorempi Kari Lehtonen vei parikymmentä vuotta sitten kaiken huomion ja myös peliajan, eikä Rinne ollut edes toisena tai kolmantena jonossa maalivahteja valittaessa.

”En koskaan kokenut, että minun olisi pitänyt olla kisoissa. ’Kärppä’ ja muut olivat siihen aikaan minua paljon edellä”, Rinne sanoo ja viittaa Lehtoseen.

Sittemmin sijoitus maalivahtihierarkiassa muuttuikin. Rinne nousi Nashville Predatorsin ykkösvahdiksi kaudella 2008–09. Siitä lähtien uran loppumiseen saakka Rinne pelasi kolmanneksi ja voitti toiseksi eniten NHL-otteluja kaikista maalivahdeista sekä kirjautti eniten nollapelejä. NHL:n parhaaksi maalivahdiksi hänet valittiin kaudella 2017–18.

Kaukalon ulkopuolella Rinne on tehnyt pitkään hyväntekeväisyyttä. Hän on ollut johtamassa lasten syöpärahastoa Nashvillessa.

Ei siis ihme, että Rinteen paita nostettiin Bridgestone-areenan kattoon pian uran päättymisen jälkeen. Tuossa tilaisuudessa seura yllätti Rinteen täydellisesti kertomalla, että suomalaiselle pystytetään patsas areenan edustalle. Hän saa kyseisen kunnian ensimmäisenä suomalaisena NHL:ssä.

Rinteen tietojen mukaan patsas julkistetaan kevään aikana. Kempeleläinen tietää, missä asennossa hän patsaassa on, sillä hän toimi kuvanveistäjälle mallina. Muilta osin patsas on pidetty kohteelleen yllätyksenä.

”Tuntuu kyllä hurjalta, että siellä on joskus minun patsas.”

Nuorten maajoukkueen mukaan Pekka Rinne hyppäsi, kun päävalmentaja Tomi Lämsä kysyi häntä tehtävään kesällä. Rinne luonnehtii projektia mielenkiintoiseksi ja sanoo, että hän haluaa olla jääkiekon parissa. Nuorten kisoja pidemmälle hän ei kuitenkaan ole valmennusuraa miettinyt.

MM-kisoissa Suomen maalivahtikolmikko on Niklas Kokko, Aku Koskenvuo, Jani Lampinen. Kokko kuuluu Kärppien organisaatioon ja on pelannut tällä kaudella lainalla Mestiksessä. Espoolaislähtöinen Koskenvuo pelaa ensimmäistä kauttaan Harvardin yliopistossa. Lampinen on Etelä-Vantaan Urheilijoiden kasvatti. Hän on torjunut kiekkoja jo pari kautta Mestiksessä Kiekko-Espoon riveissä.

Kolmikosta Kokolla ja Koskenvuolla on NHL-varaukset.

”On ollut paljon puhetta, että Suomesta ei tule enää nuoria maalivahteja, mutta näen tilanteen valoisana. Seuroissa tehdään erittäin hyvää työtä. Nämä jätkät ovat taitavia. Olen vaikuttunut, millä tasolla he ovat jo tässä iässä”, Rinne sanoo.

Rinne sanoo, että lyhyessä turnauksessa ei ehdi isoja asioita tehdä. Ex-huippuvahti yrittää pitää nuorten pelaajien henkisen vireystilan kohdillaan ja olla tukena kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

”Pienessä kaukalossa pelaaminen on ehkä joillekin uusi juttu. Siinä asiassa pystyn auttamaan.”