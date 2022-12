Nuorten maajoukkueessa on kaksi tamperelaisseurojen pelaajaa. Topi Rönnin syyskausi oli rikkonainen, mutta nyt näyttää paremmalta tärkeällä hetkellä.

Jani Nyman on säväyttänyt tällä liigakaudella Ilveksen paidassa.

Aamulehti, Vantaa

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueella on käytössään vahvuus, jollaista joukkueesta ei läheskään joka kisoissa löydy. Vahvuus on tulinen laukaus, ja sen omistaa Jani Nyman.

Ilveksen hyökkääjä on iskenyt miesten liigassa tällä kaudella seitsemän maalia 21 ottelussa. Tahti on hieman rauhoittunut marras-joulukuussa, mutta Nyman on silti yksi Suomen suurimpia hyökkäyspään pelotteita MM-kisoissa.