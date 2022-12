Ott Tänak haluaa Kalle Rovanperän päänahan

Ralliautoilun vuoden 2019 maailmanmestari, virolainen Ott Tänak kuohutti rallimaailmaa jättäessään Hyundain MM-tallin päättyneen kauden jälkeen. Viime viikolla Tänakin tulevaisuudesta tuli sitten selvyys, kun sopimus M-Sport-tallin kanssa julkistettiin. Tänak palaa näin Fordilla ajavaan talliin, jossa hänen WRC-uransa sai startin vuonna 2011.

Tänä vuonna Toyotan Kalle Rovanperälle mestaruuskamppailussa taipunut Tänak luottaa siihen, että hänellä on uudessa ajokissa saumat haastaa rallihallitsija, vaikka kokemukset M-Sport Ford Puma -autosta ovat vielä varsin vähissä.

”No, Toyota ja Rovanperä ovat ne, jotka pitää lyödä, ja sanoisin, että M-Sportilla on siihen paikkaa. Tallissa on ihmisiä, joilla on intohimoa siihen, joten tämä on hyvä paikka olla ja tuo minulle mahdollisuutta (Rovanperän haastamiseen)”, Tänak sanoo Autosportille.

”Meillä on kaikki tarvittava mestaruudesta taistelemiseen. Sen voittaminen on suurin tavoite ja helppoa se ei koskaan ole. Iso työ, ja vaatii sitä, että kaikki osuu kohdilleen. Mutta olen varma, että meillä on potentiaalia, tallilla on hieno rakenne ja myös vahvaa tukea Fordilta. Joten yhdessä tekemällä ja todella kovasti haluamalla voimme saada aikaan mitä vain. Kahden ison tiimin (Toyota ja Hyundai) kanssa piisaa haastetta, mutta mustan hevosen roolissa voi olla myös varsin hauskaa.”

Kolmetoista MM-rallia käsittävä uusi WRC-kausi alkaa 19.–22. tammikuuta ajettavalla Monte Carlon rallilla.