40–0. Lukema, jolla suomalaisen pääsarjakoripallon ottelun ei pitäisi päättyä. Lukema on niin villi, että harvemmin sellaista tulee vastaan edes kaljaliigatasolla. Kouvolan Kouvojen ja BC Nokian tiistaisen liigaväännön oudon tuloksen selittää luovutusvoitto, jonka Kouvot joutui antamaan BC Nokialle. Tuloksesta on riittänyt parranpärinää suomalaisissa koripallopiireissä, joissa useat syyttävät sormet osoittavat Suomen Nokialle.

Kerrataan mistä on kyse. Kouvot on ollut alkukauden murjotuin joukkue miesten Korisliigassa. Valmentajavelho Jyri Lehtosen miehistö on kärsinyt järkyttävän huonosta loukkaantumisonnesta, mistä huolimatta Kouvot on taistellut itsensä sarjassa kahdeksannelle tilalle.

Rajansa kuitenkin kaikella. Kun viimeisimmän sairasteluaallon jälkeen Kouvoilla oli kasassa vain neljä tervettä pelaajaa, Kouvojen oli todettava, ettei tiistaina Mansikka-aholla pelattaisi. Korisliigan säännöt linjaavat, että ottelua ei pelata, ellei toinen joukkue saa kasaan viittä tervettä pelaajaa.

Sääntöjen mukaan mikäli joukkueet eivät löydä uutta pelipäivää, tällöin vajaamiehinen joukkue tuomitaan 0–40-luovutustappioon.

Päävalmentaja Greg Gibsonin BC Nokian alkukausi on ollut ailahteleva. Joukkue on voittanut kahdeksan peliä ja hävinnyt seitsemän.

Syyttävä sormi astuu kuvioon, kun aletaan puhua uuden pelipäivän löytämisestä. Aamulehden saamien tietojen mukaan Kouvot tarjosi BC Nokialle uusia pelipäiväehdokkaita, joihin keltamustat eivät suostuneet, mikä johti luovutusvoittoon. Koripalloväki parjaa nokialaisia huonosta urheiluhengestä, Kouvojen tähtipelaaja Deshon Taylor jopa twiittasi BC Nokian pelkäävän Kouvoja.

BC Nokian syyttäminen on kuitenkin täysin, täysin turhaa. Jotta BC Nokian toimintaa voi ymmärtää, kuten itse täysin ymmärrän, on mentävä ajassa taaksepäin.

Korona-aalto pyyhkäisi miesten Korisliiga-seurojen yli vuodenvaihteessa 2021–22, mikä johti useiden joukkueiden tartuntaryppäisiin. Tilannetta helpotettiin lyömällä sarja vajaaksi kuukaudeksi kiinni. BC Nokialle tilanne oli surkea, sillä keltamusta joukkue oli kauden parhaassa iskussaan – se oli voittanut kolme neljästä viime pelistään, mukaan lukien mestarisuosikki Helsinki Seagullsin Kisahallissa – eikä sillä itsellään ollut tartuntoja.

BC Nokia kuitenkin piti tauon, jotta muut saivat koota rivinsä.

Kuten arvata saattoi korona löysi tiensä Nokian palloiluhalliin myöhemmin. BC Nokia jahtasi loistovireessä paikkaa ylempään jatkosarjaan, jonka arvo Korisliigan keskikastissa on valtava. Kuuden parhaan joukkoon sijoittuminen runkosarjan jälkeen tietää ylemmän jatkosarjan paikkaa, varmaa paikkaa pudotuspeleissä ja maltillista (lue: ei Kauhajoen Karhubasket) puolivälierävastusta. Kun Nokia oli tekemässä viimeistä kiihdytystään runkosarjan lopulla, korona iski.

BC Nokia joutui pelaamaan hurjassa otteluruuhkassa puolikuntoisilla ja vajailla kokoonpanoilla, kun muut olivat tervehtyneet. Runkosarjan päätöskierroksella keltamustat tarvitsivat voiton, joka veisi ylempään jatkosarjaan. Paitsi että BC Nokia oli niin hauras ja vajaamiehinen, ettei päätösottelussa, yllätys yllätys, Kouvolan Kouvoja vastaan ollut enää mitään tehtävissä. 31 pisteen tappio sysäsi BC Nokian alempaan jatkosarjaan, mikä käytännössä päätti nokialaisten kauden. BC Nokian ilmapallo puhkesi, joukkue ei selvinnyt edes pudotuspeleihin.

Kun BC Nokia kaipasi apua, sitä ei annettu. Joukkue jätettiin yksin. Miksi BC Nokian olisi nyt pitänyt osoittaa empatiaa, jota se ei itse saanut viime keväänä?

Kapteeni Antero Lehto (edessä) on itsekin kärsinyt koronaviruksesta kuluvana vuonna.

Toisekseen ammattilaisurheilussa on täysin ymmärrettävää, ettei pahimpia kilpailijoita auteta varta vasten. BC Nokia kamppailee jälleen tiukasti pääsystä ylempään jatkosarjaan, ja kuten viime kausi osoitti, ratkaisevaksi eroksi voi muodostua yksi ylimääräinen tappio. Kouvot kuuluu nokialaisten päävastustajiin. Mikäli BC Nokia olisi hyväksynyt pelisiirron, se olisi madaltanut omaa todennäköisyyttään päästä ylempään jatkosarjaan, ja kohottanut samalla Kouvojen mahdollisuuksia.

Miksi BC Nokian olisi pitänyt niin toimia? Minusta se ei olisi ollut järkevää. Silti painotettakoon, että Kouvojen näkemys on yhtä ymmärrettävä. Kouvolalaiset puolestaan vaalivat omaa etuaan.

Tästä päästäänkin tämän jupakan todelliseen ongelmaan. Tällaista asiaa ei pitäisi jättää seurojen, joiden kuuluu maksimoida urheilullinen menestyksensä, kontolle. Miesten jääkiekkoliigassa ellei joukkue X saa kokoon riittävää pelaajistoa, ottelu siirretään. Piste. Luovutusvoitto ei ole vaihtoehto. Siirtopäivä etsitään joukkueiden ja liigan yhteistyössä. Protokolla on seurojen itsensä hyväksymä, eikä kiistoja synny.

Korisliigassa pitäisi olla vastaava protokolla. Luovutusvoitot eivät tee hyvää jo entuudestaan riutuvan Korisliigan maineelle.