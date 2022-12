Doha

Qatarissa pelattavassa jalkapallon miesten MM-lopputurnauksessa on ilmennyt toinen kuolemantapaus, jossa on menehtynyt journalisti. Qatarilainen Al Kass TV on vahvistanut, että televisiokanavalle työskennellyt valokuvaaja Khalid al-Misslam on kuollut.

Al-Misslamin kuolinsyy ei ole tiedossa.

Al-Misslam oli toinen journalisti, joka on kuollut työskennellessään Qatarin MM-turnauksessa. Amerikkalaistoimittaja Grant Wahl kuoli viime perjantaina sairauskohtaukseen seuratessaan Hollannin ja Argentiinan välistä puolivälieräottelua.