Tampereen Classicin miesten salibandyjoukkuetta on koeteltu harvinaisen paljon tällä kaudella.

Classic on hävinnyt tällä kaudella neljä ottelua varsinaisella peliajalla. Se on yhtä paljon kuin viidellä edellisellä runkosarjakaudella yhteensä.

On selvää, että Classicin peli ei ole kulkenut lähellekään samalla tasolla kuin aiemmilla kausilla. Vertailu toki on lähes epäreilu, sillä juuri paljon paremmaksi on melkein mahdoton panna.

Classicin tehtyjen maalien määrä on laskenut kauden 2019–2020 huippukeskiarvosta 9,1 kausi kerrallaan tämän hetken 6,7:aan. Päästetyissä maaleissa muutos ei ole yhtä merkittävä, vaan tason lasku näkyy nimenomaan hyökkäyspelissä.

Ei ole yllätys, että Classicin kone on alkanut yskiä. Monelta avainpelaajalta on jäänyt merkittävä osa otteluista väliin. Tähän joukkoon kuuluvat Ville Lastikka, Eemeli Salin, Nico Salo ja Mikko Leikkanen eli aivan ykköskorin pelaajat koko Suomessa.

Classicilla on ollut suuria kokoonpanohuolia varsinkin MM-kisojen jälkeen.

Ideaalitilanteessa joukkue jyskyttäisi kauden läpi tutuilla ja samoilla kokoonpanoilla. Tällaisesta Classic on voinut vain haaveilla. MM-kisojen jälkeen Classicilla on ollut peräti 19 erilaista hyökkäysketjua kahdeksassa ottelussa. Vain neljä kolmikkoa on pelannut yhdessä kaksi tai kolme ottelua. Erilaisia laituri-sentteri-pareja on nähty samaan aikaan hulppeat 31.

Esimerkiksi laituritähti Sami Johansson pelasi tiistaina jo viidennen keskushyökkääjän kanssa MM-kisojen jälkeen.

Vertailun vuoksi Nokian KrP:n toinen selkeä tulosyksikkö Joonatan Kovanen–Joona Rantala–Mikko Laakso on pelannut kimpassa MM-kisoista lähtien kaikki ottelut.

Classicia ei voi kuitenkaan laskea ulos kultakamppailusta. Joukkue paini samanlaisten ongelmien kanssa viime kauden runkosarjassa. Kun pudotuspelit alkoivat, Classic oli silti ykkönen.

Jos pudotuspelit alkaisivat tänään, Classic ei olisi enää ykkössuosikki. Sitä viittaa kantaa TPS, joka on vihdoin noussut potentiaalinsa mukaiselle tasolle.

TPS on jo kolmatta kautta vähiten maaleja päästävä joukkue. Se on jopa tiivistänyt entisestään puolustustaan. Oma verkko heiluu vain 3,7 kertaa ottelussa. Puolustuspelin kehitys ei ole ollut pois hyökkäyksestä, joka on ollut TPS:llä aiempia vuosia parempaa.

Kooveen divarijoukkueesta tullut latvialaishyökkääjä Peteris Trekse on ollut yksi TPS:n läpimurtopelaajista. Kirkkain ykkösnimi on ollut kaksinkertainen maailmanmestari Miko Kailiala. Jos hyökkääjän vire jatkuu nykyisellään, hän uhkaa jopa yhden kauden maaliennätystä.

Kailiala on saanut loistavaa tulitukea niin ikään elämänsä kautta pelaavalta Mikko Hautaniemeltä. Kun kokoonpanosta löytyvät lisäksi eliittivahti Oskari Fälden, syyskauden kenties paras puolustaja Jere Niemelä ja kokenut johtaja Lauri Stenfors, on TPS vahva suosikki myös kevään peleihin.

Turkulaisten runko on pysynyt hyvin kasassa, ja nyt sillä on etsikkoaika. Kauden 2018–2019 hopean on saatava kirkasta seuraa palkintokaapissa.