Tamperelaiset Kalervo Kummola ja Kimmo Leinonen on valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton Hall of Fameen

Uudet Hall of Fame -jäsenet nostetaan kunniagalleriaan Tampereella kevään 2023 MM-kisoissa.

Kalervo Kummola on valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton Hall of Fameen. Kuva toukokuulta 2022.

Tamperelainen pitkän linjan jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola on valittu Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kunniagalleriaan eli Hall of Fameen.

Kummolan lisäksi valittiin toinen suomalainen, Tampereelta kotoisin oleva Kimmo Leinonen. Leinonen palkitaan Paul Loicq -palkinnolla.

77-vuotias Kummola on tehnyt todella pitkän uran kansainvälisen jääkiekon parissa. Hän on muun muassa ollut pitkäaikainen Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja.

73-vuotias Leinonen on toiminut muun muassa IIHF:n markkinointijohtajana vuosina 1995–2007.

IIFK tiedotti uusista Hall of Fame -valinnoista perjantaina. Kunniagalleriaan valittiin kaikkiaan yhdeksän jääkiekon parissa meritoitunutta henkilöä.

Kummolan ja Leinosen lisäksi valittiin britti Jimmy Foster, ranskalainen Cristobal Huet, yhdysvaltalainen Brian Leetch, kanadalainen Caroline Ouellette, ruotsalainen Henrik Zetterberg, sveitsiläinen Sandra Dombrowski sekä unkarilainen Viktor Szeling. Szeling palkitaan Richard ”Bibi” Torriani -palkinnolla.

Uusien IIHF:n kunniagallerian jäsenien seremonia tapahtuu jääkiekon MM-kisojen mitaliotteluiden aikana Tampereella 28. toukokuuta.

Jääkiekossa on Kansainvälisen jääkiekkoliiton Hall of Famen lisäksi erikseen Hockey Hall of Fame.