Pyrinnön Ellen Järvinen, 23, tekee kolmea työtä, mutta pitää koripallon kaiken edellä. Kova korintekijä haki mestaruuden jälkeen vauhtia Pirkanmaalta.

Tilaajille

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön takapelaajalla Ellen Järvisellä on jotain, jota suomalaisessa koripallossa ei ole koskaan liian monella. Hänellä on korintekijän mieli. Järvisellä, 23, on sekä kykyä että rohkeutta ottaa ja upottaa isoja heittoja, mikä on auttanut Pyrintöä tiellä yhteen naisten Korisliiga-kauden iloisimmista yllätyksistä.