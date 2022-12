Tiuhti ja Viuhti hurmaavat LP Kangasalan paidassa – tehoduo on yllättänyt kaikki: ”Ei ole mitään hienompaa”

LP Kangasalan Iida Pöllänen ja Neea-Maria Joki ovat ottaneet ison roolin naisten lentopalloliigan kärkijoukkue LP Kangasalassa. Torstaina kaatui Arctic Volley 3–0.

Aamulehti, Kangasala

17-vuotias yleispelaaja Iida Pöllänen ja 18-vuotias hakkuri Neea-Maria Joki ovat nousseet uusina niminä lentopallon tähtikartalle alkukaudesta. LP Kangasalan naisten liigajoukkueen kaksikko on vallannut avainroolit sarjajohtajassa vastoin ennakko-odotuksia.

Kaksikon rooli korostui torstain liigapelissä entisestään, kun Kangasala voitti kotikentällään rovaniemeläisen Arctic Volleyn 3–0 (25–17, 25–14, 25–11). Voimasuhteet eivät muuttuneet viime lauantaista, jolloin Kangasala voitti Rovaniemellä 3–1.

Kangasala oli ylivoimainen ja jätti vierasjoukkueen täysin vastaantulijaksi. Pöllänen ja Joki tekivät molemmat 13 pistettä.

Hyvät ystävät Iida Pöllänen (vasemmalla) ja Neea-Maria Joki ovat isossa roolissa, kun Kangasala johtaa naisten lentopalloliigaa poissaoloista huolimatta.

Loukkaantumistilanne on Kangasalla tukala, sillä torstaina joukkueen 11 pelaajasta neljä oli farmijoukkue Lempo-Volleyn sopimuspelaajia ja varsinaisia liigaryhmän laitapelaajia oli vain kaksi. Niinpä Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen joutui laittamaan kentälle ryhmittymän, jossa LP hyökkäsi kolmen keskitorjujan periaatteella.

Joki pelasi poikkeuksellisesti yleispelaajan roolissa, keskitorjuja Netta Rekola oli sekä hakkuri että keskitorjuja ja parhaana palkittu farmipelaaja Linnea Malinen nousi avauskokoonpanoon keskipelaajaksi.

Linnea Malinen pääsi Kangasalan avaukseen, teki tehot 6/+5 ja palkittiin kotijoukkueen parhaana.

”Erilainen peli kuusikonkin takia. Hyvä, että tuli voitto, vaikka lähtökohdat oli vähän mitä oli. Keskiviikkona treeneissä oli melkein koko kuusikko koossa”, Joki taustoittaa.

LP Kangasalan joukkue on ollut alkukaudesta epäonninen useiden loukkaantumisten kanssa. Samalla se on avannut pakostakin ovia muille näyttää taitojaan. Juuri tästä ovenraosta Joki ja Pöllänen ovat astuneet sisään ja räväyttäneet oven auki.

”Otan sen mitä tarjotaan. En ehkä ajatellut tällaista ennen kautta, mutta on ollut positiivinen yllätys”, Joki mietti alkukauden roolistaan.

”Se on otettava silloin, kun on tarjolla. Ei ole mitään hienompaa”, Pöllänen puolestaan toteaa.

Kaikki yhdessä

Pöllänen ja Joki ovat saaneet yhteisen lempinimen: heitä kutsutaan Tiuhtiksi ja Viuhtiksi. Muumeista tutun lempinimen antoi joukkueen fysiikkavalmentaja Tatu Peltonen.

”Tehdään kuulemma kaikki samalla lailla. Kai se lempinimi meitä sitten kuvaa. Ollaan tosi hyviä kavereita”, Pöllänen kertoo.

Mutta kumpi on kumpi?

”Olen ehkä Tiuhti”, Joki kertoo.

”Luultavasti olen Viuhti, en ole satavarma”, Pöllänen sanoo.

Neea-Maria Joki (vasemmalla) on Tiuhti ja Iida Pöllänen on Viuhti.

Ystävien peli kulkee ja yhteistyö pelaa. Torstaina he pelasivat yleispelaajaparina.

”Kun kummallakaan vastaanotto ei ole se paras osa-alue, tuo luottoa, kun on kaveri siinä vieressä”, Pöllänen tuumii.

Isoa ruutua

Pöllänen siirtyi täksi kaudeksi Kangasalle Kuortaneen ykkössarjajoukkueesta ja Joki saapui samasta osoitteesta vuotta aiemmin. Molemmat ovat olleet alle 19-vuotiaiden maajoukkuepelaajia ja ovat saaneet jo ensimmäiset kutsunsa naisten maajoukkueleireille.

Ennen kautta tiedettiin, että päävalmentaja Keräsellä on riveissään kaksi tulevaisuuden tähteä, mutta kaksikon valtaama pelillinen rooli on varmasti yllättänyt ison osan lentopalloväkeä.

”Olen yllättynyt vastuusta, en tosiaan odottanut kauden alussa. Tilannekin on tällä hetkellä se, että ei muitakaan ole”, Pöllänen viittaa vaikeaan pelaajatilanteeseen.

”En valita. Kivempaa täällä on kuin Ykkössarjassa.”

Iida Pöllänen iloitsee saamastaan vastuusta. Hän olisi ennen kauden alkua uskonut näin suureen rooliin.

Farmipeleille ei nykyisillä otteilla todellakaan ole tarve. Molemmat ovat 183-senttisiä ja hyökkäysvoimaisia pelaajia. Ja pelirohkeutta todellakin riittää eikä päätä palella kovassakaan paikassa. Sitä ominaisuutta tarvitaan, sillä LP Kangasala pelannee taas mitaleista keväällä.

Kaksikko on vallannut joukkueen sisäisen pistepörssin kaksi ensimmäistä sijaa. Joki on tehtaillut alkukauteen 168 pistettä ja Pöllänen 147.

Pölläsen kohdalla kokeneemmat Emmi Riikilä ja Viivi Pyhäjärvi eivät ole olleet pelikunnossa. Se on avannut roolin Kauhavan Wisan kasvatille.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Joki puolestaan on jakanut vastuuta perulaisen Katherine Regaladon kanssa. Ennen kautta oletus oli, että ulkomaalaishankinta Regalado kantaa päävastuun. Syksyn kuluessa se on ollut kuitenkin Joki, jonka nimi on kuulutettu yhä useammin avauskokoonpanoon. Torstailta tuttu yleispelaajan rooli houkuttelee yhä Jokea.

Neea-Maria Joki pärjää sekä hakkurin että yleispelaajan rooleissa.

”Haluaisin tulevaisuudessa olla enemmän yleispelaaja ja harjoituksissa treenaankin sitä. Mutta peleissä olen ollut enemmän hakkuri. Pääasiassa olen ollut tyytyväinen kauden otteisiin.”

LP Kangasala lähtee sarjakärkenä melko pitkälle joulutauolle sarjapeleistä. Liigakausi jatkuu 4. tammikuuta. Ottelut kuitenkin jatkuvat cup-otteluilla, jäljellä on vielä Suomen cupia ja CEV Cupia loppuvuodesta.