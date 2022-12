Pyrinnön pidetty duunari opiskelee bioanalyytikoksi – Susijengin konkarin metkut himmensivät Panu Peltokankaan pistepäivää

Pyrinnön duunari Panu Peltokangas vietti pistepäivää. Pidetty sentteri opiskelee bioanalyytikoksi.

Aamulehti

Pyrinnön sentteri Panu Peltokangas olisi ansainnut pistepäivälleen riemukkaamman lopputuloksen miesten Korisliigassa. Tamperelaisten pidetty duunari on vuodattanut pyyteettömästi hikipisaroita punavalkoisen nutun eteen reilun kolmen vuoden ajan, mutta toinen toistaan komeammat tilastorivit ovat jääneet muiden kontolle. Yleensä Peltokangas, 30, huolehtii ennen kaikkea siitä, että muut saavat loistaa ja joukkue voittaa.

Peltokangas kirjautti keskiviikkona Salon Vilpasta vastaan 15 pistettä, joka on hänen yhdeksänvuotisen Korisliiga-uransa toiseksi paras lukema. Piste-ennätys (22) on helmikuulta 2015 Lapuan Kobrien paidasta.

Neljä upotettua kolmosta ei 201-senttistä jättiä miellyttänyt, sillä Vilpas oli Pyynikin palloiluhallissa ylivoimainen pistein 99–82 (52–36).

”Harmittaa kovasti, ottaa päähän. Vilpas oli paremmalla jalalla ja energialla, paljonkin. Niin ei saisi ikinä olla. Oma peli ei silloin lämmitä, vaikka muiden syöttämät vapaat heittopaikat onnistuivat”, Peltokangas manasi.

Pyrintö on kärsinyt sairasteluaallosta, mikä näkyi karusti. Lisäksi läpimurtokautta pelaava Tomas Pihlajamäki joutui seuraamaan ottelun siviileissä. Toissa kauden mestarijoukkue paloitteli Pyrinnön puuskuttaneen puolustuksen viipaleiksi kerta toisensa jälkeen keräten muikeat 25 korisyöttöä.

”Oli nuhaisen joukkueen nuhainen peli. Puolustuksemme ei ollut lähelläkään sitä, mitä se on ollut viime peleissämme. Se on vain tunnustettava. Vilpas sai kerta toisensa jälkeen samoilla kuvioilla saman lopputuloksen. Minun on vaikea olla vihainen, sillä meiltä yksinkertaisesti loppui virta. Ei saisi selitellä, muttei olla epäinhimillinenkään”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen muistutti.

Vilppaan terävin veitsi oli veteraani Mikko Koivisto. Koivisto, 35, näytti 148 A-maaottelun kokemuksella, että hänen kuuluisien kaukoheittojensa lisäksi pelinrakentelukin onnistuu. Koivisto linkosi 20 pistettä ja jakoi kahdeksan korisyöttöä. Keyshawn Feazell keräsi ottelun parhaan pistelukeman, 26, mutta Tampereen ilta kuului Koivistolle.

”Vilpas dominoi korin alla, koska Koiviston puolustaminen vaati niin paljon keskittymistä. Koivisto sitoo ainakin yhden, puolitoistakin, puolustajaa kaarelle. Vilpas hyödynsi sen saamansa tilan sisällä”, Peltokangas selvitti.

Panu Peltokangas on 201-senttiseksi sentteriksi tarkka kaukoheittäjä. Pyrinnön mies upotti Vilpasta vastaan neljä kolmosta.

Kolmen pisteen onnistumiset eivät Peltokangasta lämmittäneet.

Irtopallo lattiassa, kuka hakee? Peltokangas (kesk.) estämässä, ettei Vilppaan Riku Laine pääse palloon.

Samalla katkesi Pyrinnön kolmen ottelun voittoputki. Nuoren tamperelaisjoukkueen käyrä näyttää ylöspäin, vaikka keskiviikkona tästä ei nähty kuin pieniä rippeitä.

”Ulkomaalaiset alkavat tietää, miten pelaamme. Suuntamme on hyvä kevättä kohti. Tasaisuus on alkanut löytyä. Alkukaudesta ailahtelu oli meille tyypillistä”, Peltokangas arvioi.

”Olemme koko ajan kasvamassa kilpailulliseksi kevään joukkueeksi. Kasvu ei ole lineaarista. Joskus tulee lipsahduksia, mutta meillä on kehittymiseen vaadittavaa meininkiä, halua ja keskittymistä”, Sopanen luetteli.

Peltokangas matkasi Lapuan Kobrista Tampereelle kesällä 2019 opiskeluiden perässä. Nykyisin Peltokangas opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa bioanalyytikoksi, joksi hän aikoo valmistua keväällä 2025.

”Seitsemäksi aamulla menen taas harkkaan. Löysin oman alani.”

Mitä tapahtui Smith ja Thorpe Pyrinnön pistehait Helpot korit: Vilpas syötteli Pyrinnön puolustuksen palasiksi ja nautiskeli helpoilla pisteillä korin alta. Vilpas tilastoi 25 korisyöttöä ja 70 prosenttia sen kahden pisteen heitoista onnistui. Pistekaksikko: Ike Smith (22) ja LJ Thorpe (19) viimeistelivät kovat pistelukemat Pyrinnölle, mutta usein kovin staattisten hyökkäyksien päätteeksi. Veteraanin ilta: Mikko Koiviston uran parhaat vuodet ovat takanapäin, mutta 148 A-maaottelun Susijengi-konkari on edelleen rautainen Korisliiga-tähti. 20 pistettä ja 8 korisyöttöä. Auts: Vilppaan takapelaaja Perttu Blomgren taittoi nilkkansa avausminuuteilla pahannäköisesti. Blomgrenin merkitys Vilppaalle on iso.

LJ Thorpe heitti keskiviikkona tarkasti, mutta hänenkään esitystään ei voi liikaa kehua. Thorpe keräsi 19 pistettä.

Pyrinnön Daytone Jennings ajoi Vilpas-puolustuksen keskelle – tuloksetta.

Miikka Sopanen ei voinut olla liian vihainen omilleen.

Punaista Pyynikillä. LJ Thorpe pelaajaesittelyissä.