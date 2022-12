Näin Korisliiga on alkanut pirkanmaalaisvinkkelistä: Pyrintö on ylittänyt odotukset, BC Nokia kaipaa johtajaa

Kauhajoen Karhubasket on miesten Korisliigan selkeä ennakkosuosikki. Takaa on noussut uusia haastajia, muttei niinkään Pirkanmaalta.

Aamulehti

Miesten Korisliigan ensimmäiset viikot olivat yllätyksistä pitävien mieleen. Viime vuosien kiistaton mahtikolmikko Kauhajoen Karhubasket, Helsinki Seagulls ja Salon Vilpas voitti vaivaiset neljä ottelua ensimmäisestä 11 pelistään.

Sittemmin on palattu maan pinnalle. Viime kauden ylivoimaisesti kultamitaleihin päättänyt Karhubasket on noussut sarjakärkeen kymmenen ottelun voittoputkellaan, eikä sen mestaruus ensi keväänä yllättäisi ketään. Seagulls on jo neljäntenä. Vain Vilpas, toissa kauden mestari ja viime kauden hopeanippu, on yskähdellyt edelleen syksyn vaihduttua talveksi.

Pirkanmaalaisten koripalloystävien harmiksi Korisliigan ison trion jättämien kolojen täyttäjiksi ei ole noussut kumpikaan paikallisista seuroista. Viime kausina ailahdelleet Joensuun Kataja ja Lapuan Kobrat ovat valloittaneet paikat taulukon kärkikolmikosta. Etenkin 2000- ja 2010-luvun mahtiseuroihin kuulunut Kataja on lähellä palata ensi keväänä mitalikantaan, johon sen resurssit ovat oikeuttaneet viime kausinakin. Kobrien ulkomaalaisnelikko on hurjaa luokkaa.

Tampereen Pyrinnöllä tai BC Nokialla on kauden kehittyessä suotuisasti mahdollisuudet liittyä kärkeä nälkäisimmin kiusaavien joukkueiden joukkoon. Erot Korisliigan keskikastissa ovat pieniä.

Pyrinnön Daytone Jennings on lahjakas pelaaja, mutta tällaisista puskemisista Vilpas-puolustuksen keskelle ei aina synny toivottua tulosta.

Hyppyheittoonsa ja -harhautukseensa luottava Osku Heinonen on tärkeä johtaja Pyrinnölle.

Miikka Sopanen on johdattanut Pyrinnön pudotuspeleihin kahdella edelliskaudella.

LJ Thorpe on vahvarakenteisena takapelaajana parantanut otteitaan.

Harkitsevampi Pyrintö

Alkamassa on yksi nykymuotoisen Korisliigan tärkeimmistä kuukausista. Tammikuun 21. päivä päättyvän runkosarjan jälkeen joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Viime kaudella Pyrintö pääsi viimeisenä joukkueena, kuudentena, mukaan, kun BC Nokian haaveet kariutuivat runkosarjan päätöskierroksella.

Jääminen kuuden parhaan joukosta puhkoi BC Nokian bussista jokaisen renkaan, eikä keltamusta miehistö lopulta edennyt edes pudotuspeleihin. Pääsy ylempään jatkosarjaan on tasaisessa keskikastissa iso asia. Saavutus takaa puolivälieräpaikan ja liki satavarmasti puolivälierät ilman Kauhajoen upeaan, uuteen halliin matkustamista.

Pyrinnöltä ei paljoa odotettu ennen kautta, vaikka sillä on hyvä kotimainen pelaajisto. Hyvillä suomalaisillakaan ei voi odottaa kuuta taivaalta, jos heidän rinnallaan on neljä kokematonta ja taidoiltaan raakaa yhdysvaltalaista. Näin on Pyrinnössä. Sen ulkomaalaisvahvistuksilla oli ennen tätä kautta allaan yhteensä yksi ammattilaiskausi Euroopassa.

Pyrinnön onneksi päävalmentaja Miikka Sopanen on valmennusryhmänsä kanssa repinyt kolmatta kautta putkeen pelaajistaan lähes parhaan tai parhaan irti. Tamperelaisten villi ja vauhdikas koripallo on kauden edetessä muuttunut entistä enemmän harkitun vauhdikkaaksi, mikä näkyi etenkin keskiviikon Vilpas-tappiota edeltäneessä kolmen ottelun voittoputkessa.

Viime kauden johtava duo Ike Smith–Osku Heinonen on edelleen tärkeä Pyrinnölle, vaikka korintekijöiden eliittiin kuuluva Smith on ottanut entistä enemmän vastuuta pelinteossa. Atleettinen laituri Daytone Jennings ilmentää Pyrinnön kokemattomuutta ja ailahtelua, mutta parhaimmillaan hän on erittäin hyvä. Takapelaajista LJ Thorpe on ansainnut työpaikkansa kehittyvillä otteillaan, kun molemmissa kenttäpäissä sähisevä Tomas Pihlajamäki on kasvanut yhdeksi liigan parhaista kotimaisista takurilupauksista.

Pyrintö on yhden voiton päässä himoitusta kuudennesta sijasta. Kun tamperelaisten runkosarjan loppuohjelma ei ole supervaikea, Pyrinnön paikkaa ylemmässä jatkosarjassa ei voi pitää mahdottomuutena.

Ennen kautta harva olisi laittanut tälle penniäkään.

Perrion Callandret on taitava pelaaja, mutta pelintekijältä voidaan odottaa vielä enemmän syöttäjänä.

Malik Benlevi (oik.) on aloittanut lupaavasti BC Nokiassa.

Päävalmentaja Greg Gibsonin kauden iloisimmat päivät ovat kenties vielä edessä Nokialla.

Niko Mattila palasi Joensuusta Nokialle täksi kaudeksi.

Mistä johtaja Nokialle?

BC Nokian alkukausi on ollut pettymys. Keltamustien kesällä vahvistuneen joukkueen tulisi voittaa enemmän otteluita kuin hävitä (nyt 7–7), millä selviää kerran kerrasta ylempään jatkosarjaan.

BC Nokialla on erinomainen päävalmentaja Greg Gibson, neljä Euroopassa karaistunutta ulkomaalaispelaajaa ja kokenut suomalaisrunko. Viimeisin hankinta Malik Benlevi on keskenkuntoinen, mutta mainio peluri. Hänen saapumisensa entisestään alleviivaa pelaajiston laadukkuutta.

Nokialaisten ongelma on hyökkäyspäässä, joka on ollut surkealla tolalla taitavasta joukkueesta huolimatta. Suurin haaste liittyy pelinjohtoon ja pallottomaan liikkeeseen. BC Nokia ei tavoita potentiaaliaan hakkaamalla päätään toistuvasti seinään yhdellä yhtä vastaan. Jos BC Nokia liikuttaisi palloa ja pallottomia miehiä liukkaammin, keltamustien pisteluvut nousisivat, eikä se enää olisi sarjan heikoin kaukoheittojoukkue.

Kenties kautensa puolikuntoisina aloittaneiden Niko Mattilan ja Antero Lehdon pääseminen vauhtiin auttaa. Kenties lahjakas Perrion Callandret parantaa pelintekijänä. BC Nokialla on aineksia paljon parempaan.