Kritiikki ei ole hillinnyt Qatarin kiinnostusta urheilun jättitapahtumiin – Harkitsee nyt olympialaisten hakemista

Maassa kaavaillaan jälleen kesäolympialaisten hakua Dohaan. Tavoitteena on vuoden 2036 kisat.

Qatarissa pelataan parhaillaan jalkapallon MM-turnausta, joka on tuomittu länsimaissa ”urheilupesuksi”.

Qatariin jalkapallon MM-kisojen yhteydessä kohdistunut kritiikki ei ole vaimentanut maan kiinnostusta urheilun suurimpiin tapahtumiin. Doha tavoitteli 2016 ja 2020 olympialaisia onnistumatta, mutta nyt Qatarissa kaavaillaan vuoden 2036 kesä­olympialaisten hakua maan pääkaupunkiin.

Qatarissa järjestettiin Aasian kisat vuonna 2006 ja yleisurheilun MM-kilpailut vuonna 2019. Parhaillaan Qatarissa pelataan jalkapallon MM-turnausta, joka on tuomittu länsimaissa ”urheilupesuksi”, maan maineen kiillottamiseksi urheilua hyväksi käyttäen.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päätös viedä kisat Qatariin on tuomittu, ja maan ihmisoikeustilanne on herättänyt vuosien ajan ankaraa kritiikkiä.

Qatarin MM-turnauksessa stadioneiden viilennyksestä vastaava Saud Abdulaziz Abdul Ghani todisteli alkuviikosta, että maa on todistanut turnauksessa kykynsä järjestää urheilun suurimpiakin tapahtumia.

Tohtori viileäksi (Dr. Cool) kutsuttu Abdul Ghani on erityisen ylpeä teknisistä ratkaisuista, jotka ovat helpottaneet urheilijoita helteisessä säässä.

Insinööri turvaa tekniikkaan

Yleisurheilun MM-kisojen päänäyttämö, Dohan ilmastoitu Khalifa-stadion tarjosi urheilijoille mukavat olot, mutta kävelyt ja maratonit kilpailtiin rajussa helteessä. Esimerkiksi naisten maratonilla 28 juoksijaa keskeytti kilpailun.

Nyt Abdul Ghani esittää, että myös yleisurheilun maantielajit voitaisiin järjestää viilennetyissä oloissa.

”Se on mahdollista. Teknisesti kaikki on mahdollista”, Qatarin yliopistossa opettava Abdul Ghani vakuutti maanantaina järjestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä. ”Löydämme ratkaisun, jos kisat toteutuvat. Olemme osoittaneet, että meillä on siihen soveltuva tekninen kyvykkyys. Olemme jo selvittäneet tämän asian.”

Ilmastoituja katuja ja hölkkärata

Kataran kulttuurikeskuksen alueella Dohassa on jo ilmastoituja katuja, ja puistoon on rakennettu 1,1 kilometrin mittainen ilmastoitu hölkkärata. Maan tiedotusvälineissä on esitetty, että olympiamaraton juostaisiin vastaavasti viilennetyissä oloissa, jos Doha saisi kisat.

”Se on mahdollista, mutta asiasta ei ole vielä oltu yhteydessä minuun”, Abdul Ghani kertoi.

Abdul Ghani on työstänyt 13 viime vuotta stadioneiden viilennysratkaisuja. Lopputulos on toimiva, mutta järjestelmän energiakulutus on herättänyt arvostelua. Abdul Ghani puolustautuu ja vakuuttaa Qatarin tuottavan aurinkovoimaa enemmän kuin stadioneiden ilmastointi kuluttaa.

Qatarin järjestettäväksi on jo myönnetty uinnin 2024 MM-kilpailut ja jalkapalloilun seuraavat Aasian mestaruuskilpailut.