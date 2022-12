Tapparan fysiikkavalmentaja Tommi Pärmäkoski nimitettiin Olympiakomitean uudeksi huippu-urheiluvastaavaksi

Huippu-urheiluyksikön johtajan Matti Heikkisen mukaan avoimessa haussa olleisiin tehtäviin tuli määräaikaan menneessä 77 hakemusta.

Tommi Pärmäkoski on työskennellyt Tapparan fysiikkavalmentajana vuodesta 2021 saakka.

Huippu-urheiluyksikköään uudelleen organisoinut Olympiakomitea nimitti maanantaina neljä uutta huippu-urheiluvastaavaa. Pestin vuoden alussa aloittavien joukossa ovat Tommi Pärmäkoski ja hiihtovalmentaja Toni Roponen. Muut valitut ovat Liisa Ahlqvist-Lehkosuo ja Juha Sten.

Tommi Pärmäkoski on toiminut F1-kuljettaja Sebastian Vettelin kuntovalmentajana 2008–11 sekä miesten jääkiekkoliigassa aiemmin Pelicansin fysiikkavalmentajana 2016–20 ja vuodesta 2021 alkaen hän on ollut Tapparan fysiikkavalmentaja.

Lisäksi Pärmäkoski on ollut esimerkiksi miesten lentopallomaajoukkueen ja naisten jääkiekkomaajoukkueen valmennuksessa. Hiihdossa Pärmäkoski on osallistunut muun muassa vaimonsa Krista Pärmäkosken fysiikkavalmennukseen. Koulutukseltaan Pärmäkoski on liikuntatieteiden kandidaatti.

Toni Roponen on urallaan toiminut muun muassa ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajana. Hänen henkilökohtaiset valmennettavansa ovat voittaneet 12 aikuisten arvokilpailumitalia ampumahiihdossa ja maastohiihdossa.

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo on ollut aiemmin Suomen Voimisteluliiton huippu-urheilujohtajana vuosina 2014–20. Huippu-urheiluyksikön asiantuntijana hän oli Tokion olympialaisten ja Lucernin talviuniversiadien kisaprosesseissa vuonna 2021.

Juha Sten on toiminut koripallovalmentajana muun muassa nuorten maajoukkueessa ja miesten liigassa.

”Hakijajoukko oli kovatasoinen”

Huippu-urheiluyksikön johtajan Matti Heikkisen mukaan avoimessa haussa olleisiin tehtäviin tuli määräaikaan menneessä 77 hakemusta.

"Hakijajoukko oli kovatasoinen ja hakijoilla oli runsaasti näyttöjä menestyksekkäästä toiminnasta kansainvälisellä vaatimustasolla. Pääsimme valitsemaan neljä erinomaista henkilöä, mutta haluan myös kiittää kaikkia muita tehtävää hakeneita. Hakuprosessi osoitti, että suomalaisessa huippu-urheilussa on laaja osaajajoukko, jonka keskinäisellä yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä menestystä”, Heikkinen sanoi tiedotteessa.

Huippu-urheiluyksikköön on jo aiemmin palkattu kaksi osa-aikaista huippu-urheiluvastaavaa eli Lauri Hakala ja Mika Vakkuri. Hakala toimii huippu-urheiluvastaavana joukkuepeleissä ja Vakkuri puolestaan paralympialajeissa.